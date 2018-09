Grupo de Rock en Allen y Villa Regina

El programa, para el espectáculo en Villa Regina, está integrado por “Pasajera en trance” de Charly García, “Para vestirte hoy” de Lisandro Aristimuño, “Dos días en la vida” de Fito Páez, “Adelante” de Illya Kuryaki and The Valderramas, “Cosas imposibles” de Gustavo Cerati, “Amor ausente” de Eduardo Bechara y Claudio Pacheco, “Jaguar house” de Illya Kuryaki and The Valderramas, “Sin documentos” de Andrés Calamaro (Los Rodríguez), “Spaghetti del rock” de Diego Arnedo y Ricardo Mollo (Divididos) y “Llevame a lo hondo” de Diego Frenkel.

El Grupo de Rock de Fundación Cultural Patagonia está compuesto por Guillermo Pérez y Ángel Pino, guitarras y voz; Sebastián Mozzoni, bajo y voz; y Cristian Vallejos, batería y voz. En ambos conciertos, actuará como invitada la cantante Alfonsina Magariño.

Estas presentaciones se desarrollan en el marco del convenio entre Fundación Cultural Patagonia y la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Allen; y la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina.