Dolina: “El afecto que recibimos en el interior nos genera una gran emoción”

Lo cierto es que como la vez anterior, porque esta fue la segunda presentación de Dolina en la Feria, se formó una fila de personas a lo largo de varias cuadras para ver la función en vivo en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y la novedad de que grabara desde aquí, junto a Patricio Barton, Gilesppi y el “Trío Sin Nombre”, su clásico y siempre actual programa “La venganza será terrible” que será emitido este lunes por AM750.

“Las presentaciones fuera de Buenos Aires son las pequeñas cuotas de alegría que tenemos nosotros: a mí me gusta tanto hacer esto, me gusta tanto, que casi me da vergüenza decirlo y hasta me cuesta considerarlo un trabajo de tanto que me gusta”, deslizó. “Y me gusta mucho más cuando los contenidos están intensificados e iluminados por la emoción de la visita”.

“No es lo mismo estar todos los días en el mismo lugar donde estamos” y “naturalmente, cuando uno se traslada a lugares a los que lamentablemente va a ir pocas veces en la vida entonces es otra emoción. Otra emoción la nuestra y también otra emoción la de quien viene”, sinceró.

“Creo que eso ilumina los contenidos y a nosotros nos da una alegría mayor. Y cuando viene mucha gente, debo confesarlo, se siente como un pequeño halago o regalo inmerecido”. Dijo que en ese preciso instante se dice a si mismo “mirá cuánta gente que ha venido, me mereceré todo esto, seremos capaces de estar artísticamente a la altura de semejante alegría”.

Dolina deslizó que por encima de sus muchos años de radio cada programa es diferente y nunca hay seguridad de éxito: “Toda gestión artística tiene algo de farandulesca, todos somos equilibristas y siempre es posible que aparezca algo inesperado” que venga a revelar súbitamente que lo que es ya no es, “eso puede ocurrir”, “mi miedo artístico es ese”.