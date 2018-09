Roca: La golpeó y le prendió fuego la casa

El hecho ocurrió esta mañana en una vivienda de Chacra Monte cuando una mujer fue sorprendida por su ex pareja, que la esperaba escondido debajo de la cama.

Discutieron y el sujeto la golpeó hasta dejarla casi inconsciente, razón por la cual la mujer ya no pudo defenderse y su ex pareja, antes de huir incendió la casa. El agresor es intensamente buscado por la policía tanto en General Roca como en zonas aledañas del Alto Valle.