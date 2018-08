Gran Marcha Universitaria en todo el país

A partir del contundente paro de esta semana, el Ministerio de Educación convocó a paritarias para el día lunes 27, sin embargo las posiciones están muy alejadas dado que la última oferta fue de un 15% mientras la inflación se estima en alrededor del 35%. Además, la crisis presupuestaria de las universidades continúa y es necesario un aumento de fondos para que muchas universidades puedan afrontar sus compromisos hasta fin de año. Más de 20 universidades han declarado la emergencia económico financiera.

En este dramático escenario, pero con un claro apoyo social al reclamo que quedará aún más visibilizado en la Gran Marcha Universitaria de Congreso a Pizzurno del 30 de agosto, el Plenario resolvió el siguiente cronograma de lucha:

Continuar con el estado de alerta y movilización, desarrollando las clases y acciones de agitación y visibilización del conflicto.

30 de agosto, Paro y Marcha Federal Universitaria con epicentro en Buenos Aires, replicada en todas las universidades del país.

Construir una acción unificada del sector universitario con las organizaciones del sector educativo y científico en reclamo por la emergencia presupuestaria

Durante la semana de paro, los distintos gremios de base de CONADU organizaron muchas y diversas acciones de visibilización del conflicto universitario. Feduba, la gremial docente de la UBA, junto con trabajadores y trabajadoras no docentes realizaron un abrazo a la Facultad de Filosofía y Letras. Docentes de Sidiu, estudiantes, trabajadorxs no docentes y la comunidad marcharon por las calles de San Luis en defensa de la universidad pública. Una gran multitud se movilizó también en Córdoba, con los compañeros y las compañeras de Adiuc, y en los alrededores de la Universidad de José C. Paz con Adiunpaz. Desde Adiunma realizaron un abrazo solidario al Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo contra el vaciamiento y la persecución macrista. En la Universidad Pedagógica Nacional se hicieron volanteadas, y el Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad de San Juan asambleas públicas. Masivos abrazos solidarios se llevaron a cabo, además, en la Universidad de La Plata y en la Universidad Nacional de Avellaneda, entre otras acciones.

Este clima permite vislumbrar una gran convocatoria a la Marcha Federal Universitaria del 30 de Agosto, a las 17 hs. de Congreso al Ministerio de Educación. Así también se desarrollarán movilizaciones en todo el país en reclamo por aumento salarial y mayor presupuesto

Las exigencias de la CONADU son:

Aumento salarial del 30%

Cláusula gatillo de actualización por inflación

Jerarquización salarial del CCT

Recomposición del Nomenclador

Garantía salarial

Regularización de docentes contratados y ad honorem

Fondos de capacitación docente

Programa PROFITE

Plena vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo

Mayor presupuesto para la universidad, la ciencia y la tecnología.

CONADU es la Federación con mayor representación gremial de profesores universitarios, investigadores y científicos de Argentina.