El legislador Arroyo presentó su bloque unipersonal

No obstante, el legislador Arroyo expresó que “hoy no son tiempos de añoranzas, sino que son tiempos en donde la política debe definir ante la sociedad que modelo de país quiere para sus ciudadanos”.

Agregó que “yo estoy parado en las antípodas de la propuesta de país que tiene el gobierno de Mauricio Macri; un país unitario que piensa en el puerto y en la pampa húmeda, y en donde el resto de las provincias sobran (al igual que en los albores de nuestra patria hace 200 años); un país en donde la riqueza se concentre en pocas manos y la movilidad social ascendente solo sea una utopía de algunos trasnochados.Entonces la denominación del espacio legislativo que me contiene no puede hacer referencia a ningún otro dirigente político nacional que no sea “CFK Argentina” quien nos enseñó que otra Argentina es posible.

Por último Arroyo enfatizó: “los dirigentes políticos estamos obligados a tomar una posición y transmitírsela a la sociedad; no podemos ser tibios o dubitativos; el momento social, político y económico no amerita otra cosa, más que la definición y la verdad de lo que pensamos, de nuestras convicciones y de nuestros sueños”. “Por todo esto decidí que el Bloque Legislativo que me contiene se denomine “CFK Argentina”.