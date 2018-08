El Deliberante de SAO pide a Macri que derogue el Decreto que reduce asignaciones familiares

Sostiene que la reducción del beneficio “viola los derechos adquiridos de los trabajadores ya que éste plus es una ayuda económica para todas aquellas personas que habitan zonas consideradas desfavorables por las distancias, las inclemencias climáticas y ambiental y los elevados costo de vida que implica vivir en estas regiones, ya que geográficamente nuestro país no es homogéneo, sino que tiene marcadas diferencias”.

Colantonio advirtió que “la eliminación de este derecho adquirido por los trabajadores perjudicará directamente a los grupos familiares ya que ésta actualización significa una reducción del monto de las asignaciones familiares en las provincias y distritos que contaban con un plus por zona desfavorable. Tratar de homogenizar el país con el argumento de la igualdad es contrario al espíritu de equidad que tiene el Artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional si tenemos en cuenta las marcadas diferencias geografías que posee nuestro país a lo largo y a lo ancho de toda su extensión”.

Subrayó que “es necesario solicitar la restitución de los beneficios incluidos en las asignaciones familiares por zona Patagónica, que han sido modificadas a través del decreto 702/2018, ya que eso significa una pérdida del poder adquisitivo importante para muchas familias rionegrinas”.

El Decreto comenzaría a regir en septiembre, “por lo cual es necesario actuar con celeridad y premura, anticipándonos al perjuicio económico que implicaría su puesta en vigencia”, agregó el concejal.