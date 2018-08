Crearon una página para formar una gran “Cadena de Favores”

Vane y su hermana prefieren no hacer pública su identidad no por temor o el “qué dirán”, sino por algo mucho menos frecuente: por modestia. La entrevista partió desde DiarioAndino, ellas no buscaban prensa.

Hace unos meses crearon en Facebook la página Cadena de Favores VLA, un lugar donde canalizar pedidos, necesidades y las colaboraciones. Es un puente entre aquellos que necesitan y aquellos que pueden ayudar.

“Llegué a Villa hace 18 años. Soy enfermera. Siempre me he interesado en ayudar a quienes necesitan. Y cuando mi hermana se mudó a Villa se enganchó tambien. Hace unos meses a través de face me contacté con solidarios de Bs As, de 3 de Febrero, José C. Paz, Lanús y una chica de Puerto Rico que tiene una fundación en José C. Paz que ayuda a nenes con discapacidad”, cuenta Vicky.