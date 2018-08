Internaron a la intendenta de Los Menucos por un “pico de estrés”

La intendenta de Los Menucos Mabel Yauhar fue internado de urgencia por un pico de estrés en una clínica privada en Neuquén. Su cuadro era estable y permanece en observación.

Según pudo averiguar Línea Sur Noticias, la intendenta se encontraba en la casa de su padre y su hermana Sora Yauhar, fue cuando se comenzó a sentir mal y llamó a Soraya: ” me siento mal, no siento las piernas y no puedo hablar” fue lo último que pudo decir Mabel.