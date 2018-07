El martes Valentina Muñoz portará la Llama Olímpica

Será un momento único en sus vidas. Será un acontecimiento que recordarán por siempre. Valentina Muñoz y Yoel Vargas serán los dos deportistas que recibirán la llama Olímpica de la juventud en el marco de la ceremonia del encendido de la llama Olímpica, que se llevará a cabo este martes en Atenas, la capital griega.

La historia de Valentina con el ciclismo es tan vertiginosa y trepidante que impacta al conocerla. Hace cuatro años, pese a que el apellido Muñoz es una referencia ineludible dentro del mundo ciclístico rionegrino, ella nunca se había planteado la posibilidad de subirse a una bicicleta para competir y practicaba varios deportes, sobre todo el vóley, hasta que un día de 2014 su padre la invitó a pedalear.

“Salimos a la ruta y, la verdad, me gustó. Pero lo que más me impresionó fue el entusiasmo de mi papá, que me dijo que se notaban mis condiciones naturales”, recuerda ella, sobre aquella primera vez, donde se encendió esa pasión por la bicicleta que corría por sus venas y traía desde la cuna desde muy pequeña.