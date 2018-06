Esta es la programación del Espacio Incaa Bariloche

La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad comunica la programación correspondiente al mes de junio del Espacio INCAA en la Escuela Municipal de Arte La Llave:

MI MUNDIAL

Tito es un niño de 13 años y superdotado en el fútbol que atrae a un ambicioso representante que le ofrece un contrato que lo sacará a él y a su familia de la pobreza. Sus padres, temiendo dejar pasar la oportunidad, parten con él para vivir en la capital. Poco a poco Tito deja de ver el fútbol como un juego, y abandona los estudios para enfrentase a las responsabilidades del mundo adulto.

RESPIRAR

Julia descubre que está embarazada de su ex marido, pero él no lo sabe. Tiene 30 años y deberá decidir qué hacer con el bebé en camino. A la noche, no le resulta fácil dormir, y cuando lo hace tiene sueños angustiantes. Sueña que se ahoga, que se hunde cada vez más profundo y no puede salir del agua.

ATERRADOS

Gente que desaparece sin dejar rastros, muertos que vuelven de sus tumbas, voces que se escuchan en los drenajes de agua, entes invisibles que asesinan personas, movimientos magnéticos que no tienen explicación.

LOS HERMANOS KARAOKE

Una pareja de cantantes de covers se pierde en el bosque donde conocen a un misterioso empresario chamánico con extraños conocimientos de marketíng y espiritualidad, quien les propone dar un drástico cambio de rumbo en su carrera artística.