Llamado a renovación anual de guías de turismo en Bariloche

El 25 de junio será la última oportunidad para rendir la Evaluación de Conocimientos Zonales, que debe aprobarse para renovar las habilitaciones. Las inscripciones son hasta el 8 de junio en el Colegio de Profesionales en Turismo.



La Secretaría de Turismo y Producción municipal informa a los guías de turismo que no cuenten con título terciario oficial —y que no hubieran renovado su habilitación anual por un período igual o superior a 4 años con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ordenanza 2847-CM-17 (última renovación año 2013)— que se encuentra en vigencia la Disposición N°246-StyP-2017, que otorga por única vez un plazo especial hasta el 30 de junio de 2018 para rendir la Evaluación de Conocimientos Zonales y así dar cumplimiento al artículo 16°, inciso C de esa ordenanza.