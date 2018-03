8M | Yahuar: “Continuar la lucha por los derechos, por la igualdad y la justicia”

La legisladora Soraya Yauhar se refirió a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, proclamado en 1910 en homenaje al movimiento en favor de los derechos de la mujer.

“Han pasado más 100 años y seguimos luchando por el reconocimiento y la reivindicación de nuestros derechos”, aseguró.“Qué paradoja!”, continuó Yahuar, “cada vez debemos luchar con más fuerza, levantando nuestras voces, movilizándonos, porque decimos que se ha abolido la esclavitud por la que peleaban las mujeres del 1900, pero la realidad nos muestra hoy a la violencia en todas sus formas, la trata de personas, las violaciones, hasta la tortura y muerte de mujeres en manos de seres inhumanos que son también formas de esclavitud”.

“Luchamos para que el miedo no se instale en nuestras vidas, en nuestra sociedad y eso nos ha obligado a unirnos en una lucha que parece interminable, porque debemos vivir, trabajar, educar a nuestros hijos en una sociedad que nos ofrece los peligros propios de un país que pretende ser moderno, pero con una cuota de violencia que muchas veces nos sobrepasa”, expresó la legisladora.

“La lucha es por la defensa de los derechos, por la igualdad y la justicia”.

Año a año en el Día Internacional de la Mujer, se promociona un lema que está directamente relacionado con la realidad mundial por la que atravesamos las mujeres, tratando de resaltar las desigualdades. En esta oportunidad la ONU, presta especial atención a los derechos y acciones de las mujeres rurales, que constituyen más de una cuarta parte de la población mundial.

Yauhar expresó “sin embargo en la mayoría de los países estas mujeres quedan rezagadas frente a los hombres que desarrollan las mismas tareas y en nuestra provincia no escapan a la realidad de las mujeres del mundo y de nuestro país, razón por la cual sin eufemismos ni fanatismos, y reconociendo la tarea diaria que realizan, aprovechemos este 8 de marzo para visibilizar los reclamos y también los logros de un pilar importante de la sociedad”.

“No podemos ni debemos quedarnos inmovilizadas, es nuestra obligación luchar por nuestros derechos, orientar nuestras acciones en favor de las que menos tienen, erradicando la violencia y para ello es fundamental educar a nuestros hijos en la no violencia”, sostuvo la parlamentaria.

Finalmente Yauhar hizo un llamado a las mujeres rionegrinas “a no bajar los brazos y a no claudicar en la lucha por la igualdad”.