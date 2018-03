ATE Río Negro se manifiesta a favor de la despenalización del aborto

Según datos que se desprenden de las cifras oficiales del Ministerio de Salud se realizanalrededor de 500.000 abortos al año en condiciones de clandestinidad, situación que pone en riesgo principalmente a mujeres de bajos recursos, que no pueden pagar los altos costos que implica esta práctica penalizada y acuden a métodos riesgosos o a una atención no profesionalizada. Actualmente unas 153 mujeres se atienden por día en hospitales públicos por complicaciones por estas intervenciones.

En el marco del debate, también ha quedado expuesto que la legalización del aborto acompañada de políticas públicas de prevención no implica el crecimiento de esta práctica, sino que en algunos países hasta ha disminuido. Es por esto que desde ATE se levanta la bandera de: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.

Vale la pena recordar que ATE y la CTA Autónoma son parte de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito desde su nacimiento en 2005, entendiendo que el derecho a la salud sexual y reproductiva es parte de los derechos humanos de las mujeres.

Prensa ATE