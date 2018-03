El Grupo de Rock de Casa de la Cultura se presentará en Los Menucos y Jacobacci

El programa, para ambas actuaciones, está conformado por “Alas rotas” de Estelares, “Chau” de No te va a Gustar, “Perro funk” de Divididos, “Persiana americana” de Soda Stéreo, “Sin documentos” de Los Rodríguez, “Es el amor” de Estelares, “Dark necessities” de Red Hot Chili Peppers, “That’s alright mama” de Elvis Presley, “Adelante” de Illya Kuryaki and the Valderramas y “Always on the run” de Lenny Kravitz, entre muchos clásicos más de autores reconocidos como Charly García, Luis Alberto Spinetta y Fito Páez.

Esta presentación se desarrolla en el marco del convenio entre Fundación Cultural Patagonia y los Municipios de Los Menucos e Ingeniero Jacobacci.