Roca: Soria inauguró las sesiones del Deliberante con varios anuncios

El Intendente de General Roca, Martín Soria, realizó hoy la apertura del Periodo de sesiones del Concejo Deliberante, haciendo un repaso de las obras que se ejecutaron en el 2017 y adelantó las próximas inauguraciones del amplio plan de obras para el presente año.

En este inicio de sesiones, el Intendente Soria formuló duras criticas al Gobierno provincial por los reiterados apagones que padecieron los roquenses con cuantiosas perdidas para los vecinos a lo que se agregan los permanentes destrozos de las calles con continuas perdidas de agua y la red cloacal totalmente colapsada.

Soria se refirió también a la gran noticia que Vialidad Nacional difundió en las últimas horas, comunicando oficialmente que no habrá murallas elevadas sobre la ruta nacional 22 en los cruces mas transitados de General Roca, agradeciendo “la voluntad, el orgullo de todos mis vecinos para defender el futuro de nuestra ciudad…gracias a los que se preocuparon, gracias a los que no se resignaron, a los que no se callaron, a los que participaron, gracias a los que nos acompañaron con su firma en el amparo con el que solicitamos la Audiencia Publica para que Vialidad Nacional nos escuche. Gracias porque una vez más los roquenses demostramos que no estamos dispuestos a que nos pasen por arriba”

Mas adelante, Soria expresaba “Soy de los que cree que la claridad y la contundencia en la acción de gobierno se miden siempre por la eficacia de los resultados, la eficiencia con la que se cumple el objetivo propuesto, que no es sino algo tan básico, tan sencillo como poder comparar. Comparar entre lo que se le prometió a los vecinos y lo que se hizo en consecuencia para poder mostrar y marcar la diferencia. Porque no todos somos iguales. No todos administramos y gobernamos de la misma manera”, decía Soria, que agregaba, “son los vecinos en definitiva los destinatarios de toda acción de gobierno quienes diferencian entre aquellos que cumplen con lo que prometen y aquellos otros que solo se dedican a prometer mentiras que después no se cumplen”.

En lo proyectado para el presente año, el Intendente agregaba, “ en Roca vamos a volver a cerrar el balance con superávit, sin deudas. Vamos a cumplir por primera vez en la historia de la ciudad, 15 años ininterrumpidos con ahorros, con superávit y sin deudas”.

Soria se refirió al ambicioso plan de obras para este año, invitando a los vecinos a la inauguración próximamente, del nuevo Museo Municipal de Bellas Artes de la ciudad en la planta alta de la Terminal de Ómnibus recuperada sin gastar dinero de los vecinos.

Menciono también la próxima inauguración del pavimento y cordón cuneta de la calle Vintter desde la calle Viedma hasta la calle Del Libertador, que de esta manera quedara totalmente asfaltada desde la Ruta 22 hasta el Parque Industrial de la ciudad, el nuevo asfalto y cordón cuneta en la calle La Plata desde Vintter hasta Carlos Gardel beneficiando también con pavimento a Barrio El Progreso y Alto Verde.-

En el barrio Malvinas se inaugurara también el cordón cuneta y el pavimento de la calle Panamá desde la calle Vintter hasta conectar con el asfalto rural.-