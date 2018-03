Cipolletti: Denunció que le ofreció trabajo, la drogó y violó

Una joven cipoleña denunció que un vecino le ofreció trabajo y, una vez dentro de su casa, la drogó y abusó de ella.

La víctima es una joven de 19 años que fue intervenida en el hospital Pedro Moguillansky. Hasta allí concurrió la fiscal penal Eugenia Vallejos para entrevistarla y formalizar la denuncia penal que sindica al taxista. Cuando la joven pudo volver a su casa, accedió a una conversación telefónica con LM Cipolletti y denunció que la tarde del martes el violador le dijo que pasara por su casa porque tenía un trabajo que ofrecerle. El hombre vive a la vuelta.

“Lo conozco porque es mi vecino. Él sabía que necesitaba trabajar y me dijo si quería limpiar su casa. Fui por eso y me ofreció una cerveza. Yo acepté, y capaz que ese fue mi error, porque me levanté al otro día, a las once de la mañana, con el tipo encima mío”, relató la víctima.

Ella comentó que se encontraba desnuda, no recordaba nada de lo que había pasado ni entendía qué hacía ahí, y que tenía un golpe en la cabeza que antes no tenía. “No supe cómo reaccionar, estaba mareada. Agarré mis cosas y me fui”, contó.

En su ausencia, su madre habría concurrido a una comisaría a realizar una exposición preocupada porque no aparecía. “Nosotros vimos cómo llegó a su casa, se chocaba las paredes, estaba asustada, perdida”, dijo su tía, también consultada por LM Cipolletti.