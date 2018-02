Gestiones para una solución definitiva al conflicto en MAM

Compartir Nota

Los diputados Mariano Mansilla, Raul Godoy, Angélica Laguna, Santiago Nogueira junto a la abogada de los trabajadores de MAM , Natalia Hormazabal, se reunieron con uno de los representantes del Ministerio de producción, el asesor legal y funcionario, Fernando Roman quien los recibió en las instalaciones del edificio para hablar sobre el conflicto de los trabajadores de MAM.



En este contexto, solicitaron una intervención inmediata del ministerio de producción por la situación crítica que viven los trabajadores de MAM.

En noviembre pasado la Maderera ofreció pagar el 70 % de las indemnizaciones y el 31 de enero la empresa se levantó de la mesa de negociación manifestando que no tenía el dinero para pagarles a los trabajadores.

“Hicimos un plan estratégico de negociación para arribar en una instancia inmediata, pero no pudimos avanzar porque la empresa se levanto de la mesa” inició Roman y agregó “Necesitamos el dinero para solucionar la situación y desde el ministerio no la tenemos, por eso estamos viendo cómo podemos ayudar porque es una obligación que le corresponde al empresario”.

Por su parte, el diputado Mariano Mansilla respondió “Estamos presentes para acompañar el reclamo de los Trabajadores, les habían comprometido la reincorporación y a otros la indemnización y no puede ser que el empresario luego de recibir el aporte de provincia no cumpla con su parte. Además nos llama la atención que la empresa impulse la causa penal cuando estamos en una etapa de negociación”.