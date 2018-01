Pesatti: “Creemos en la soberanía digital como un tema estratégico para el desarrollo”

Compartir Nota

El vicegobernador Pedro Pesatti aseguró esta mañana que la adopción de determinadas tecnologías “para la comunicación o el procesamientos de datos no debe ser gobernada por una concepción filo-tecnológica snob, con pretensiones de una supuesta modernización”.

Lo dijo al ser consultado por la adopción de la red de mensajería Telegram como una de sus nuevas vías de comunicación. Pesatti explicó que “no se trata de usar lo último, o los desarrollos que presumen ser la vanguardia tecnológica”, y agregó enfáticamente: “la tecnología no es moda”.

“Telegram es una red de mensajería cada vez más popular, pero lo que importa es que el programa del usuario es libre y de código abierto, lo que lo hace más seguro, transparente y auditable”.

El titular del parlamento recordó que como legislador fue “el autor de la Ley de Software Libre que busca promover ambientes tecnológicos que nos permitan avanzar hacia la soberanía digital”, e indicó que “si bien aún falta mucho, Río Negro marcha en el camino correcto, y hoy ya tenemos excelentes resultados en muchas áreas, con mejoras tanto en términos económicos como funcionales”.

Además, Pesatti expresó: “Creemos en la soberanía digital como un tema estratégico para el desarrollo, y sabemos que no debemos avanzar ingenuamente en la adopción de tecnologías o sistemas. Si no controlamos la tecnología ella nos controla, porque impone usos y costumbres que muchas veces vulneran los propios derechos de los usuarios, por eso no avalamos la incorporación de ningún tipo de software privativo dentro del estado provincial”.

Finalmente, el vicegobernador indicó que otro tema preocupante es el avance “en la intromisión sobre los datos personales de clientes y usuarios que muchas empresas y organizaciones llevan adelante”, y agregó que “lamentablemente la fuerza y velocidad de los cambios científicos y tecnológicos superó la velocidad de las acciones de regulación que el estado debe implementar para proteger a los ciudadanos”.