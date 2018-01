“Si hay algo que Río Negro no quiere es a la Cámpora y el Kirchnerismo gobernando” | Facundo López*

Compartir Nota

Cuando el diputado Martín Doñate habla de lo que él percibe en Río Negro como una expectativa de cambio de Gobierno parece olvidarse algo que ha quedado muy en claro en esta provincia: los rionegrinos no quieren a la Cámpora y el kirchnerismo gobernando a esta provincia. Eso ya ha quedado claro en este tiempo, y nada ha cambiado, todo lo contrario.

La sociedad rionegrina demostró que sabe votar y a la hora de elegir a quienes realmente conducen los destinos de la Provincia así lo han hecho. Río Negro va cambiando permanentemente, va creciendo, y por ello su gente decidió hace dos años acompañar el proyecto provincial de Juntos, que significó la presencia de una fuerza política totalmente nueva y sin las ataduras de los partidos tradicionales. Pero con el triunfo de Juntos hace dos años, también quedó algo en claro: los rionegrinos no quieren el cambio que puede proponer el kirchnerismo y la Cámpora.

Encerrarse en el submundo del Frente para la Victoria no le está haciendo del todo bien al diputado nacional Martín Doñate, porque sólo se nutre de los comentarios de quienes tienen una mirada sesgada de la realidad rionegrina.

Tal vez si tuviera un poco más de contacto con el vecino común y no sólo los concurrentes a sus reuniones partidarias, se daría cuenta que las supuestas expectativas de cambio de Gobierno en la provincia son sólo una expresión de deseo de algunos pocos. Pero la realidad muestra todo lo contrario. La sociedad rionegrina quiere seguir acompañando a este Gobierno provincial que está transformando a Río Negro como ninguna otra gestión lo hizo. Los rionegrinos quieren seguir apostando a la Provincia de la integración, de la igualdad, a esa que está haciendo la mayor inversión de la historia en salud, educación y seguridad. Los rionegrinos siguen apoyando al Gobierno de la transparencia, que trabaja junto a las economías regionales y busca alternativas para la fruticultura, mientras se sigue potenciando la ganadería, la horticultura, la pesca y el turismo.

Río Negro ya a ha dado claras muestras que no quiere que la gobierne la Cámpora o los K. Si lo hubieran querido, no habrían apoyado al gobernador Alberto Weretilneck con el 53% de los votos en 2015. Justamente en esos momentos el Gobierno K le estaba dando el tiro de gracia a la fruticultura y además apretaba a la Provincia reduciéndole la coparticipación. Capaz que Doñate añora esos momentos en que sus líderes políticos K presionaban a Río Negro, pero si hay algo de lo que estamos seguros es que los rionegrinos no quieren eso. La sociedad rionegrina sigue respaldando al Gobierno de Alberto Weretilneck y eso queda demostrado en cada rincón de la provincia donde la gente le expresa su cariño en cada visita. Tal vez Doñate debería recorrer un poco más esos lugares y ver la realidad.

*Facundo López | Legislador por Juntos Somos Río Negro