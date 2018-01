“La autonomía provincial, bien! gracias!” | Mario Sabbatella*

Compartir Nota

Desde el Bloque de Fuerza Nacional y Popular, el legislador rionegrino Mario Ernesto Sabbatella mostró su descontento al evidenciarse un posible avasallamiento sobre la autonomía de la provincia respecto a la instalación de la Central Nuclear, acción que se prohibió con la Ley 5227 (sept 2017) en Río Negro: “Al margen de las connotaciones positivas o negativas de la energía nuclear, la legislatura ya se expresó al respecto, ahora vemos claramente como se avasalla la autonomía provincial, vemos la sumisión del gobernador al extremo de no defender una ley cuyo proyecto él mismo propuso hace 3 meses, y se confirma una vez más la política centralista del macrismo”.

A lo largo del 2017 los ciudadanos de Río Negro experimentaron sobresaltos y sorpresas en relación a la posible instalación de una Planta Nuclear en la provincia. El debate fue surgiendo informalmente cuando los pobladores de la zona avistaron contingentes de empresarios chinos recorriendo el espacio donde planeaban instalarla, cerca de la ciudad de Sierra Grande, costa rionegrina al sur de Viedma.

Esta sorpresa generó un rechazo inmediato. Fue así como, seguramente para evitar el declive político en un momento electoral, la gestión de Weretilneck apareció de manera repentina con un proyecto de Ley en Sept 2017, que se transformó en la ley N° 5227, y prohibió la instalación de plantas nucleares en la provincia.

Esta semana, el presidente Mauricio Macri citó al gobernador de Río Negro, y conversaron sobre la posibilidad de rever dicha ley, sobre lo cual el diputado Sabbatella comenta que “Weretilneck propuso la Ley Nro. 5227 hace 3 meses y ahora asume que no se opondrá a la decisión de Macri sobre judicializarla para revertirla. Tenemos un gobernador muy poco confiable. Le expresó al presidente que no tiene poder político ni institucional para atacar y revertir la sanción de la Ley por sí mismo, por lo tanto ha dado lugar a que lo hagan desde Nación. En un gesto que me preocupa mucho como rionegrino”.

“Este avasallamiento de la autonomía provincial es gravísimo en lo político, en lo institucional y para la democracia. De nuevo, estos temas se tratan a espaldas del pueblo, al margen de las connotaciones positivas o negativas de la energía nuclear, la legislatura ya se expresó al respecto, ahora vemos claramente como se avasalla la autonomía provincial, vemos la sumisión del gobernador al extremo de no defender una ley cuyo proyecto él mismo propuso hace 3 meses, y se confirma una vez más la política centralista del macrismo”.

El diputado provincial sostiene que “el gobernador tiene la obligación de oponerse a este avasallamiento, cuidar la institucionalidad y autonomía provincial. Nos corresponde cuidar la política federal, cuidar que las decisiones se tomen con la debida responsabilidad en nuestro presente y para el futuro. Lamento ser testigo del desprecio del presidente y del gobernador hacia el pueblo.”

Prensa Mario Ernesto Sabbatella | 12 de enero 2018

*Legislador de Río Negro, Bloque Fuerza Nacional y Popular