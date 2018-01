Hay que actualizar el DNI antes de los 9 y 15 años para salir del país

Compartir Nota

Los DNI tarjeta que se encuentren vencidos no serán aptos para salir del país. Advierten que debe verificarse la fecha de caducidad en la tarjeta, después de la cual carecen de validez. Los de adultos no vencen aún.

Desde el Registro Nacional de las Personas (Renaper) advirtieron que los DNI tarjeta que se encuentren vencidos no serán aptos para salir del país.

Esto puede suceder en particular con los de los niños, los que deben ser actualizados antes de que cumplan los 9 años y luego antes de que cumplan 15.

En el caso de los adultos no habría problema ya que dura 15 años por lo que aún no se ha vencido ninguno dado que comenzaron a emitirse en 2009.

La fecha de vencimiento consta en la misma tarjeta.

La primera actualización debe hacerse entre los 5 y los 8 años de edad del niño y como plazo máximo hasta el día anterior a su cumpleaños de 9. Luego de esto el DNI caduca.

La segunda actualización debe hacerse a los 14 años para lo cual hay un año y perderá vigencia el día que el o la adolescente cumpla 15 años.

Sin embargo esta última actualización es más reciente y los primeros que se emitieron duraban hasta los 16. En este caso la vigencia será la que indica el plástico.

Más información sobre cómo realizar el trámite aquí.