¿Qué oposición quiere el gobierno? | Cristina Fernández de Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner reapareció en la escena política de la Cámara de Senadores y realizó una extensa exposición, presentando una cuestión de privilegio. Al mediodía, Michetti le solicitó respetar los tiempos. Mirá lo que dijo CFK.

Michetti la interrumpió para recordarle que “las cuestiones de privilegio tienen diez minutos” y le señaló que ya le había otorgado “casi nueve más”, ante lo cual Fernández de Kirchner pidió más tiempo.

“Voy a pedir algo, señora presidenta, tanto que reclamaban mi presencia en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y además han hecho un módico tratamiento de las normas, diez minutos más o quince minutos más para una cuestión tan importante. No les voy a demandar demasiado tiempo”, solicitó la senadora del Unidad Ciudadana.

La vicepresidenta insistió: “Permítame, senadora, acá hacemos cumplir el reglamento y si yo le doy a usted 30 minutos, después tengo 30 minutos para todas las cuestiones de privilegio. Así que si puede redondear, le agradecería”.

“Voy a discutir todo”

Fernández le manifestó a Michetti que no está de acuerdo con la conducción de Cambiemos, que por eso votaron a Unidad Ciudadana, partido al que representa, y por lo cual discutirá “todo”.

“Voy a discutir todo, señora presidenta. ¿Sabe por qué? Porque para eso me votaron. Es posible que al Presidente y al oficialismo no le guste el tipo de oposición que nosotros hacemos. Pero yo quiero decirle algo: a mí no me gusta el Gobierno que ustedes hacen. Pero no por eso van a dejar de ser Gobierno. No me gusta nada su Gobierno, pero los votaron y tienen que gobernar”, lanzó.

“Esto de andar reclamando oposiciones de diseño no me parece acertado de las instituciones y fundamentalmente del derecho de representación que cada uno de nosotros tiene que ejercer”, cerró.