[Video] Cristina Fernández hizo su primera intervención en el Senado de la Nación

Pasadas las 11 de la mañana, Cristina Fernández de Kirchner se hizo presente en el Congreso y realizó su primera intervención ante la Cámara. Mirá el discurso completo.

La Senadora por la provincia de Buenos Aires comenzó su discurso solicitando una cuestión de privilegio para referirse al pedido de desafuero que realizó el juez federal Claudio Bonadio. También insistió en que hay una “utilización del Poder Judicial para desprestigiar a dirigentes” opositores.

En el último tramo de su intervención, Cristina Fernández cargó contra la Presidente de la Cámara, Gabriela Michetti reprochando “No me gusta el gobierno que ustedes hacen”.

“Es notable cómo su gobierno dice públicamente qué oposición quiere. Voy a discutir todo, señora presidenta, porque para eso me votaron. Es posible que a usted no le guste. A mí no me gusta el gobierno de ustedes”.