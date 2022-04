“Sueño que todas las niñas puedan ofrecer su arte sin ningún miedo ni estigma”

“Hay mucho coraje que necesitas para levantarte, revelarte y mostrar cómo te sientes ante el patriarcado”.

Simona, artista argentina radicada en Barcelona, ​​habló con Télam sobre su actualidad musical, su lucha por la igualdad de la mujer en la industria musical, la situación de la cultura emergente y sus primeras presentaciones en solitario en el país.

La cantante, curtida en el “indie humilde” mendocino, como testigo privilegiado del ascenso de artistas como Luca Bocci y You Show Me Me, sus amigos del barrio, de la escuela y de la vida, ha dado el primer paso en su historia musical en la adolescencia una banda de punk, aunque luego prefirió estudiar antes que arte.

“Crecimos con mucha música y con el mismo empeño de descentralizar la cultura a todos los rincones del país. Porque se hacían cosas increíbles no solo en Mendoza, sino en todas las provincias”, recordó los días en que la “independencia” mendocina Apareció el pueblo a la fuerza y ​​sembrando las bases del autogobierno para “conseguir cosas, reunirse y moverse”.

Con sede en Barcelonacomenzó a componer canciones en su cuarto, y así de manera intuitiva y natural comenzó a aparecer un collage de géneros que alimentaba su repertorio: tomó su propia dirección artística y, en colaboración con otros productores, se sumergió en la música urbana para mezclarla con el reguetón colombiano. , funk carioca, bossa nova, música electrónica y dream pop.

Simona Sibilla llevará todos sus escenarios y presentaciones a Buenos Aires Tangente y 27 de abril Celebra su regreso al país y emprende una gira nacional que comenzó en el Festival Lollapalooza Argentina y la llevará a los escenarios de Mendoza, San Juan, San Luis y Córdoba.

Producida por Facundo Castaño, Pablo Giménez (El Zar) y Nico Bresh, el estreno fue hace unas semanas “Vino y embotado”una muestra de su EP “Outside”, que recogerá sus primeras canciones: “Son canciones de muchos años, las primeras que hice y que comparto como un pequeño regalo para la gente que le gusta lo que hago. las canciones más originales, experimentos desde que comencé a escribir, con una estructura muy personal y letras hermosas”, avanzó.

Télam: ¿Qué cosas resonaban en ti cuando hacías música cuando empezaste? ¿Y de dónde viene tu conexión con los ritmos brasileños?

Simona: Mi relación con la música siempre ha sido muy tangible, porque a mis padres les gustaba mucho la música, aunque ninguno era músico. En mi casa, la música tocaba todo el día, en un plan de rock más nacional para mi padre y con mi madre muy involucrada en la música latina, en el jefe nuevo, en la música de Violeta Parra y Toquinha. Siento que tomé esta forma de hacer canciones de ahí, más como un cantante y compositor, aunque lo llevé a algo más urbano.

¿Cuál es la historia de tu versión “Sin disfraz” de Virus? ¿Por qué elegiste esto?

S: Federico Moura me parece un gran poeta; Siempre me pareció fuerte que un artista tan ambientado en los 80 tuviera una personalidad tan icónica. Virus siempre me “deslumbró” y elegí esta canción principalmente por la letra y la melodía demasiado épicas. Me gusta de lo que está hablando, que critica la moral. El lado del mal que es grande y que todos amamos, pero nadie lo dice.

T: Fuiste parte de la campaña “Equal” de Spotify, que la plataforma promueve la igualdad de los artistas, ¿cómo percibiste los alcances de esta propuesta?

S: Nunca imaginé que podría convertirme en la portada de algo tan importante como una campaña para elevar el perfil de las mujeres en la industria de la música. No digo que sea demasiado grande para mí, pero siento que es mucho. Estoy muy contento de haber tenido el espacio para aparecer en esa “lista de reproducción” con otros artistas que admiro mucho. Pero más que nada, por ser parte de esta lucha, porque hay mucho espacio en este sector que aún no está dedicado a las mujeres.

T: ¿Como cuál?

S: Muchas veces he pasado por situaciones en las que me sentí juzgada nuevamente solo por ser mujer. Siento que desde que vamos allí, es mucho más difícil para nosotros mostrar nuestros objetos de arte. Además, hay mucho coraje que hay que tener para levantarse, para exponer y mostrar cómo se siente ante el patriarcado. Seguimos ahí en el sentido de que somos menos y es muy difícil que nos presentemos, mientras que los cabezas de cartel del festival siguen siendo todos chicos y cuando subes al escenario y eres una chica te preguntan si sabes para cantar y bailar, e incluso te dirán tu opinión sobre tu cuerpo. Debemos trabajar duro por la igualdad en este sector. Y es mi sueño que cada niña pueda ofrecer su arte al mundo sin ningún miedo o estigma.

Cada actuación es un gran desafío.

¿Cómo fue empezar como artista en una ciudad como Barcelona? ¿Y tú cómo gestionas tu carrera a distancia para proyectarla en Argentina?

S: Estos tiempos han sido muy explorados y ha sido una locura poder publicar música en este contexto. Si bien Barcelona es un campo de arte en vela, también es muy “mainstream” y, como en Argentina, el underground está muy desatendido. Trabajo mucho para tener un show bonito y cuidado para todo aquel que escuche mi música y quiera ir a verla en vivo. Es todo muy nuevo, comencé a tocar en vivo este año y cada presentación es un desafío muy grande porque todavía me siento muy vulnerable en el escenario. Me encanta, pero es difícil para mí.

T: ¿Qué estás grabando, qué está pasando en España con toda la explosión de música urbana argentina?

S: Hay mucha atención desde España, porque llama mucho la atención la forma en que se desarrollan los proyectos y cómo interactúan los artistas construyendo comunidad y ayudándose unos a otros. A diferencia de otros países que son más privilegiados y no necesitan tanta ayuda en proyecto o underground, hay muchos artistas en Argentina que no conocemos.