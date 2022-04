Ricardo Alfonsín recordó un levantamiento carapintada que desafió a su padre

Ricardo Alfonsín. Foto: archivo.

Ricardo Alfonsín, embajador de Argentina en España, recordó el levantamiento de Carapintada, que en Semana Santa de 1987 cuestionó la autoridad de su padre, el expresidente Raúl Alfonsín, y marginó a la democracia argentina al considerar que la situación se había resuelto con “el apoyo a todos los políticos”. poder y la sociedad en su conjunto’.

“Temíamos que se trastornara la democracia como en otras ocasiones y que volvieran los golpes militares”, dijo Alfonsín en declaraciones a Radio Destape, y dijo que “gracias a Dios las cosas se resolvieron con el apoyo de todo el poder político y de la sociedad en su conjunto”. , y hoy continuamos por el período más largo de la historia desde el punto de vista de las instituciones democráticas”.

También recordó una frase, ahora histórica, que hizo su padre cuando terminó el levantamiento, y dijo: “La casa está bien, felices Pascuas”.

Sostuvo que “no se trataba de decir ‘Felices Pascuas'” y afirmó que Argentina se arriesga “a que se rompan las instituciones de la democracia, que volvamos a los golpes militares, que asesinen o secuestren al presidente de la República”. que un sector del ejército chocará con otro”.

Recordó la frase de su padre y advirtió que “la casa nunca está bien” porque “las cosas nunca se resuelven definitivamente en lo económico, lo político o lo social”.

Preguntado por la situación actual, el embajador consideró que “el Gobierno está sufriendo un gran malentendido” y destacó las “terribles dificultades económicas” que tuvo que afrontar “antes de la pandemia” y subrayó que “las cosas se complicaron mucho y más después de la sanidad”. crisis”.

En ese sentido, dijo que “las decisiones no funcionan de inmediato, hay que hacer un gran esfuerzo para informar a la gente para que la opinión pública no se confunda y no crea que (el gobierno) va a enfrentar una situación heredada compleja, más pandemias”. y guerra, con políticas similares a las que se aplicaron entre 2015 y 2019”.

“¿Qué quiere la oposición? ¿Que en este contexto crezca la economía, crezca la inversión?”.

También recordó que no pertenecía al “partido de gobierno” y que aún “mantenía creencias radicales” más allá de las “muchas diferencias” que lo alejan “de lo que están haciendo los dirigentes de la UCR”.

“El radicalismo se unió a una fuerza neoliberal de derecha en 2015. A mi modo de ver, la alianza con el PRO es contra natura”, dijo y aseguró a Raúl que “Alfonsín nunca trabajaría para esta alianza”.