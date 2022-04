Piden captura nacional e internacional de acusados ​​de atropellar y matar a ciclista

(Foto cortesía de la familia de Simón Romero, víctimas)

La Justicia ha pedido la captura nacional e internacional de tres hombres que se dieron a la fuga tras chocar un auto falso y matar a un estudiante de 20 años que transitaba en bicicleta por una fiesta de Florencia Varely en Buenos Aires y luego intentó atropellarlo. la niña que presenció el hecho, dijeron este viernes fuentes judiciales.

Héctor Aníbal Ledesma, apodado “Churro”, quien es considerado autor del asesinato de un ciclista y presunto cabecilla de una asociación ilegal dedicada a la falsificación de vehículos, es buscado por orden de captura nacional e internacional desde este jueves; y sus cómplices acusados, Alan Rodríguez, alias “Chuky”, y un tercero conocido como “El Uru” o “El Uruguayo”.

Como parte de la investigación de la fiscal Roxana Giménez, a cargo de la Unidad de Investigación Funcional (UFI) Florencio Varela por delitos culposos, se imputará a tres refugiados además del asesinato del ciclista Simón Romero. acusado de intento de asesinato de un testigo, agregaron las fuentes.

Testigo

Ella es una mujer joven que fue testigo de cómo la tripulación de una camioneta Ford Ecosport falsificada chocó contra un hombre joven y luego siguió escapando sin ayuda.

Según los voceros, la niña se cruzó en su camino con la intención de impedir que se fueran y quisieron golpearla.

La joven condenó el hecho, por lo que más adelante se ampliarán los cargos contra los tres buscados integrantes de la comitiva de investigación de la Dirección de Investigaciones (DDI) de Quilmes.

Marcha por Simón

Mientras tanto, los 19 familiares de Romero encabezaron una marcha de silencio y velas para pedir que se encuentre a los asesinos del joven.

La movilización comenzó en el lugar de los hechos, a las 11.55 y 14.42, frente al club La Carolina, y continuó hasta la comisaría Florencio Varela.

Verónica, hermana de la víctima, dijo a Telenueve Central que durante la marcha exigieron “justicia y nada” porque el joven “no se lo merecía”.

“Era una persona increíble, una excelente persona en todos los sentidos, y como hermano me siento orgullosa y me pongo el sombrero porque siempre ha estado con nosotros”, dijo Veronika, visiblemente emocionada.

La joven también dijo que su hermano “trabajaba y quería terminar la secundaria”.

“El asesino no lo dejó seguir, me lo arrebató”, aseguró Verónica, y concluyó: “Queremos justicia y encontrar al culpable, y vamos hasta el final para encontrarlo, hay que hacer justicia, no lo hacemos”. Pide algo más”.

En tanto, investigadores consultados por Télam han asegurado que los refugiados forman parte de una peligrosa banda criminal que roba vehículos, los coloca hasta que se “enfrían”, y luego los desarma para vender sus repuestos en el mercado negro. Los mismos voceros agregaron que el buscado tenía antecedentes penales.

La realidad

El hecho ocurrió el pasado 2 de abril, y según la grabación de una cámara de seguridad, atropelló un camión en las inmediaciones del joven, el cual salió disparado, volcó el vehículo y cayó inconsciente sobre el asfalto.

Tras ello, el conductor del camión y sus acompañantes se dieron a la fuga, el joven fue trasladado a un hospital de la zona con un traumatismo craneoencefálico y otras lesiones, falleciendo a los pocos días.

Se retuvo la patente del vehículo, cuyo dominio es MNR 054, lo que reveló que se trataba de un “gemelo” que luego fue encontrado incendiado en otra zona del mismo distrito bonaerense.