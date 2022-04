Locura de Bielsa: Aficionados del Leeds publicaron una petición en el diario rosarino

Bielsa, un símbolo del Leeds United, que prescindió de sus servicios durante la presente temporada

“Gracias, Marcelo”, fue un reportaje que este grupo de hinchas del Leeds, a través de su especie, “solicitó” en el diario Diario La Capital de Rosario, aparecido este sábado.

El reportaje fue publicado en La Capital de Rosario

Mensaje de la afición del Leeds a Marcel Biels en La Capital de Rosario de acuerdo a web telemática y Scribd

“Nos paramos bajo el sol en agosto de 2018, hipnotizados por el fútbol, ​​que no sabíamos que era posible. Y nuevamente, sentimos algo.

Nos recordaste que el fútbol puede ser hermoso y que un equipo puede ser más grande que la suma de sus partes.

El de al lado. Y nos disteis mucho más que fútbol. Nos guiaste a través de una pandemia y nos acercaste cuando estábamos separados.

Nos has demostrado que la honestidad y la decencia son importantes, en las buenas y en las malas.

Has aceptado nuestros miedos y has convertido nuestra desesperación en esperanza y a nuestros futbolistas en héroes. Nos hiciste mejores a todos.

Has restaurado nuestro orgullo, nos has dado alegría y has creado preciosos recuerdos que durarán toda la vida.

Y fue hermoso, Marcel. Y siempre será tan hermoso. Gracias”.