Bonelli: “Retraté el proceso de autodescubrimiento del protagonista en honor a lo vivido”

Florencia Bonelli, la autora más vendida en Argentina.

Con la actualidad y la historia porteña, que cruza la astrología, el mundo de la música y la adicción,La escritora de Kordov Florencia Bonelli, escribana de la novela histórica romántica y autora más vendida en Argentinacuenta la historia entre Fish Brenda Gómez y su amante Virginia Diego Bertoni en “La Magia del Agua”.

“Escribir y leer es mi forma de meditar, gracias a ellos me olvido de todo. No tengo técnica: escribo con pasión y con la personalidad del lector”, dice Bonelli durante una conferencia en Télam desde Suiza, donde la acompaña. el trabajo del marido y pasó por una pandemia.

Han pasado más de veinte años desde que la narradora se dio cuenta de que quería dejar de ser contadora para poder dedicarse a las historias de amor, y el proceso de autodescubrimiento —al que rinde homenaje con el argumento de su última novela— la ha llevado vender más de 3,5 millones de copias. Su carrera comenzó en 1999 con el primer volumen de “Indias Blancas” -trilogía sobre una joven que viaja a Córdoba a fines del siglo XIX y se enamora del indio ranquel- y creó un torbellino de títulos como “Caballos de Fuego” -otra saga iniciática-, “Marlene”, “Me llaman Artemio Furia”, y “Lo que dicen tus ojos”, entre otras cosas.

“La Magia del Agua” llegó a la librería hace unos días y ya lidera el ranking de ventas. Es la cuarta y última historia de la serie “Born”. en el que el autor contó la vida y amores de cuatro jóvenes argentinos que descubren la astrología como herramienta para el autoconocimiento.

– Télam: ¿Cuál es la idea germinal que inspiró la historia de Brenda y Diego, los protagonistas de la novela?

– Florencia Bonelli: La novela es la última parte de “Born”. Pero lo tomé como el más extraño de la saga, porque Piscis es el más complejo del zodiaco y el que une a todos los demás. Es un libro muy doloroso. Es difícil ser un Pez en este mundo. Esto me llevó a resolver dos problemas muy relacionados con el signo: la adicción, si Neptuno está muy mal clasificado, y la música, que les permite transmitir este mundo onírico. Esta derivación me permitió esbozar toda la historia.

– T.: ¿Tus conocimientos de astrología crecieron a la par de tu carrera literaria? ¿O son antes de que decidas dejar la contabilidad y dedicarte a la literatura?

-PENSIÓN COMPLETA: Descubrí la astrología cuando tenía cuarenta años, cuando escribía quince. Si lo descubría a los quince, viviría la vida de manera completamente diferente y enfrentaría mi existencia: en lugar de encajar, entendería que había venido completamente preconfigurado. Como todo lo que despierta mi curiosidad, me convertí en una gran investigadora e incluso tomé cursos. Creo que fue un viaje de ida, entendí cómo es, conseguí un mapa.

– T.: Algunos de tus personajes son reacios a creer en la influencia de las estrellas.

-PENSIÓN COMPLETA: Eso me pasó a mí, estaba completamente escéptico. Vengo de una familia de clase media, de padres muy católicos y conservadores. Y en mi familia, la astrología era un asunto de supersticiosos e ignorantes. Y creo que éramos ignorantes, porque ha sido estudiado durante miles de años por los sumerios. Y la Iglesia católica lo ha sofocado mucho, creo, porque es una herramienta de autoconocimiento que te hará libre. Y como todo lo importante en mi vida, me llegó a través de un libro que me prestó: “Los signos del zodiaco y su carácter” de Linda Goodman. En el metro me puse a leer “Virgo”, el signo de Miguel, mi marido, y desde el primer párrafo hasta el último se me ocurrió, el perfil perfecto. Se lo leí en casa y se echó a reír a carcajadas. Esa evidencia nos aplastó. La energía electromagnética que afecta a todos los planetas de la galaxia también nos afecta a nosotros.

– T.: Brenda, la protagonista, también decide dejar los números cuando inicia el proceso de autoconocimiento y deja la universidad. ¿Fue un impuesto sobre lo que te pasó?

-PENSIÓN COMPLETA: Si seguro. Hablé del proceso de autodescubrimiento del protagonista como un homenaje al que viví. Cuando ingresa a su mapa de nacimiento, aparece una foto en lenguaje planetario. Algo así me pasó a mí.

– T.: A diferencia de otros cuentos tuyos, la novela es contemporánea. ¿Qué temas exploraste esta vez para explicar el mundo de los personajes?

-PENSIÓN COMPLETA: Busqué diferentes géneros musicales, sobre los cuerpos involucrados en el canto, y leí sobre la pedagogía del canto. También leí mucho sobre adicciones, porque aunque me di cuenta de que era una especie de esclavitud, nunca estuve en contacto con adictos y no conocía de cerca cuál era esa lógica.

– T.: Suele definirse como un “lector que escribe” y aboga por la literatura que pretende entretener. ¿Qué herramientas narrativas utiliza para seducir a los lectores para que se unan a usted en libros que a menudo superan las 500 páginas?

-PENSIÓN COMPLETA: He estado leyendo desde que era un niño y no tengo un período en el que no leo, todavía estoy en el libro. Entonces sé lo que quiero y lo que me atrapa. Cuando me siento a escribir, manda esta persona: quiero contar una historia que sale de mí, y lo hago con sabiduría en el uso del lenguaje, pero con una pasión que no es racional. Es sin pretensiones. Escribir y leer es mi forma de meditar, gracias a ellos me olvidaré de todo. No tengo técnica: escribo con pasión y con la personalidad del lector. Y utilizo este criterio para lo que escribo, lo necesito al escribir para que me interese como lector, para que siga leyendo.

– T.: ¿Y si eso no pasa?

-PENSIÓN COMPLETA: No quiero ser grandilocuente ni atrevido, pero en general no me pasa. Y no es por el trabajo previo que hago en mi cabeza antes de revisar el documento en la computadora. Los libros comienzan cuando soy bastante sofisticado. Investigo y me cuento la historia. Pienso en ello todo el día. Cuando me siento, ya sé hacia dónde van las líneas principales. Corrijo mucho en la lectura, me interesa que el texto sea más ligero y tomo adjetivos innecesarios o párrafos aburridos. Quiero que la novela se lea bien y haga compañía al lector.