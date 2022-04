“Me gusta centrarme en mejorar día tras día más que en los resultados”

FMK comenzó a descubrir el arte a una edad muy temprana, escribiendo poesía desde los ocho años.

El cantautor de FMK es una de las figuras más importantes de la música urbana argentina en la actualidad y está listo para ofrecer una “noche inolvidable” este sábado en su primer Movistar Arena de Buenos Aires, donde presentará su disco “Desde el espacio”, aunque lo aseguró en declaraciones de Télam. Más que éxito, se enfoca en el arte.

“Más que resultados, me gusta enfocarme en mejorar día a día”, dijo. enzo sautiernombre “civil” de este Necochea de 22 años que trata de mantener la cabeza alejada de cientos de millones de vistas de sus temas.

Su álbum debut “Desde el espacio”, un concentrado de 10 canciones de reggaetón, dancehall y trap que hizo con la producción de su socio habitual y creador de los éxitos Big One, superó los 280 millones de reproducciones en las plataformas digitales.

Hoy es reconocido por sus fans y la escena por colaborar con personajes de gran formato.

Hoy es reconocido por sus fans y la escena por colaborar con personajes de gran formato. María Becerra o Dukientre otras cosas y en constante crecimiento, lo cual se confirma con su primer show.

Télam: ¿Cómo afrontas esta gran celebración en el Movistar Arena?

FMK: La verdad estoy muy feliz de presentar mi disco en un lugar que es de los más grandes que tiene Argentina. Tengo muchas emociones en la cabeza, porque mi familia, muchos amigos de la vida y fans estarán presentes, por lo que les debemos en parte.

¿Qué se puede esperar de esta producción o de los invitados?

FMK: Habrá algo muy lindo en el ambiente audiovisual, luces y una sorpresa gigante de 17 metros. Luego me acompañarán todos los chicos: estarán todos los de “El Espacio”, estarán MYA, Migrantes, Retutu, Dani. Será una noche muy bonita e inolvidable.

T: ¿Has podido aceptar la alegría de tus logros, ser menos orientado a los resultados, a pesar de que los números te siguen acompañando en las plataformas?

FMK: El arte es lo que más me gusta, entonces más que resultados me gusta enfocarme en mejorar día a día en cuanto a mis letras, en cuanto a mi producción, en cuanto a calidad de sonido. Ese es mi trabajo y lo que me ayuda a concentrarme. Después de tanto trabajo personal y de darme cuenta de que el objetivo es ser feliz, hoy pude hacer pequeñas o grandes cosas y disfrutar de la misma manera.

T: En esta fusión urbana tienes mucha afinidad y armonía con otros géneros menos explorados como el dancehall y el reggae. ¿Hacia dónde miras fuera de la capital del reggaetón? ¿Se va a realizar un viaje a Jamaica para conocer de cerca el trabajo de otros productores, oa otros destinos como Colombia?

FMK: La verdad es que estamos exactamente en la etapa de cambio, en la que acabamos de sacar un disco que mostraba un poco de mi etapa en el reggaetón, y lo terminé con un poco de reggae, dancehall. Esa búsqueda está presente. Este año quiero viajar para conocer nuevos productores y nuevas culturas que me eduquen para mejorar mi aceptación de estos ritmos.

P: ¿Cómo viviste el regreso de Paul London con estas dos primeras grabaciones? ¿Y cómo incide tu regreso en el futuro de la escena argentina?

FMK: Creo que sabemos que tuvo momentos muy malos durante esos dos años, y me alegra que pueda regresar y tener la oportunidad de hacer lo que le gusta nuevamente. Esto es muy importante para la escena argentina, porque ha vuelto un gran referente, de esos que llevan la bandera argentina por fuera y encima. Muy feliz; Para mí, cuantos más seamos, mejor y tener un gran regreso me hace muy feliz. Todos estamos aquí para apoyarnos unos a otros.