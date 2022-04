La Internacional Progresista pidió un plan financiero para reemplazar al FMI

Fachada del Fondo Monetario Internacional (FMI), que recibió duras críticas de Progressive International (Foto de archivo)

Él Internacional Progresista (IP), una organización de economistas, abogados, sociólogos y políticos de todo el mundoexigió el viernes la creación de un nuevo orden financiero que reemplaza las actividades del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Ya no basta resistir, decir no, toparse con el FMI. Es hora de tener un plan globalun plan progresista que reemplazará, si alguna vez nos acercamos al poder en nuestros países, en nuestros continentes, en el mundo, un sistema que convirtió al FMI en alguacil de la oligarquía en todo el mundo”, dijo Yanis Varoufakis, ex ministro de finanzas griego.

Varufakis Lo hizo como miembro de un equipo de 12 economistas, abogados y especialistas de cuatro continentes que investigará las acciones del FMI en todo el mundoa través de una videoconferencia que conectaba la IP.

El FMI se ha convertido en un “ejecutor de las oligarquías en todo el mundo”, dijo, y pidió públicamente un “plan global” reemplazar el actual sistema “tóxico” liderado por el FMI Dijo que el ex ministro griego dijo que “ayuda a mejorar la estabilidad financiera de los países” y ayuda a apoyar la “política de desarrollo” de las naciones.

El exdiputado del Frente de Todos Fernando Vallejos le advirtió riesgos de que Argentina no pueda pagar los compromisos pactados en 2026 en el nuevo acuerdo con el fondo crédito “ilegal” por 44.500 dólares recibidos por el expresidente, Mauricio Macri en 2018, “con quien se financió la fuga de capitales”.

En ese sentido, Vallejos advirtió con preocupación que “se espera que cuando se tenga que pagar el nuevo préstamo en 2026 no se disponga de las divisas necesarias porque la deuda simplemente no se paga“.

En el siguiente enlace tienes acceso al desarrollo completo con todas las exposiciones. no dejes de escuchar @yanisvaroufakis Y @ecuarauz. No dejes de escuchar a nadie, vale la penahttps://t.co/GeiMmjAUrT – Fernanda Vallejos (@fvallejoss) 15 de abril de 2022



En una presentación virtual coordinada también desde Washington DC expuesto Andrés Arauz, excandidato a presidente de Ecuador, Karina Patricio (Brasil), investigadora de la Universidad Británica de Leeds, Inglaterra, Jayati Ghosh (India), profesora de economía de la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi, Francisco Verbic (Argentina), investigador y fundador FV&A / Law Firm, Akmal Hussain (Pakistán), Economista y Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Tecnologías de la Información en Lahore, Luci Cavallero (Argentina), Martín Ogindo, de la Coalición por la Reforma y la Democracia de Kenia .

Los expertos acordaron por su cuenta crítica del FMI y delineó las pautas generales para un plan de acción de condena en foros legales internacionales y locales actuar ilegalmentementira contrario a todas las reglas del derecho internacional público Y de los derechos humanos a los que recurre sistemáticamente el Fondo Monetario, de acuerdo con los gobiernos locales.