Ucrania está luchando por la democracia en toda Europa, dicen los embajadores

Embajador del Bloque en Argentina, Amador Sánchez Rico (Foto de Daniel Dabove)

El presidente ruso, Vladimir Putin, no esperaba la unidad y la fuerza de las sanciones de la Unión Europea (UE) antes de la invasión de Ucrania, pensó hoy. Embajador del Bloque en Argentina Amador Sánchez Ricoen el debate de Buenos Aires, al que también asistieron representantes diplomáticos de Polonia y Rumanía, así como el Encargado de Negocios de Ucrania, e insistió en que Kiev luchaba por la democracia en todo el continente.

“A pesar de la tragedia de esta guerra y la barbarie que estamos presenciando, nos estamos volviendo más fuertes dentro de la UE, la OTAN es más fuerte, los lazos de la UE con sus socios, así como el sentimiento europeo en Ucrania, están creciendo”. Sánchez Rico dijo en un discurso en la Universidad Católica de Puerto Madero, convocado sobre “La guerra en Ucrania: respuesta europea a la agresión rusa”.

“Después de todo, lo que quieren los ucranianos y lo que teme Putin es el sistema de democracia, valores, paz y libertad que representa la UE”.dijo un diplomático español que comparó la respuesta unida del bloque a la guerra con la de la pandemia de Covid-19.

“Esta guerra no tiene fronteras, como no tiene fronteras una pandemia y no tiene fronteras el cambio climático. Argentina está lejos, pero es una guerra que pone bajo control el sistema multilateral y a todos nos debería preocupar”, dijo. .

por su parte Encargado de Negocios de Ucrania, Sergiy Nebratagradeció a Argentina por la votación en la Asamblea General de la ONU, donde pidió la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y aseguró que su país lucha “por todas las democracias”.

“El 24 de febrero, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, las tropas rusas invadieron Ucrania”, recordó Nebrat. “Rusia esperaba que Blietzkieg ocupara Kiev rápidamente, pero eso no sucedió”, dijo, refiriéndose a la “guerra relámpago” que se esperaba inicialmente cuando la ofensiva rusa tuvo lugar el día 49 y las tropas del Kremlin ahora se concentraban. en el oriente del país.

“Podemos entender que Rusia no quiera un país libre, democrático en sus fronteras porque es una amenaza para la dictadura de Putin (…). Quería ocupar nuestro territorio porque quiere un imperio ruso, como en la antigüedad”, añadió. dijo un funcionario ucraniano que mostró un video de la invasión rusa con imágenes duras de bombardeos y heridos afirmando que el mito del ejército ruso “invencible” había sido destruido.

El Encargado de Negocios de Ucrania, Sergiy Nebrat. (Foto por Daniel Dabove)

consultado avances en las negociaciones entre Ucrania y Rusia, No le dijo a Telam que no lo tomara su país busca una solución pacífica y que su presidente Volodimir Zelensky ha pedido conversaciones directas con Putin en un país como Israel o Turquía, sin embargo, el presidente ruso “no quiere”, aunque cree que las sanciones y las victorias militares pueden cambiar la situación.

También advirtió que Ucrania luchará por “todo su territorio” y que el Donbas, una región oriental que alberga dos provincias de habla rusa que llevaban ocho años en conflicto armado contra el gobierno de Kiev, y Crimea, anexada por Moscú en 2014. , eran “territorio ucraniano”. “En Argentina, por ejemplo, no podríamos argumentar que Córdoba no es parte del país”, dijo.

Como resultado, más de 4,6 millones de personas abandonaron Ucrania. a partir del 24 de febrero, según las últimas cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), de los cuales casi 2,7 millones se trasladaron a la vecina Polonia.

Embajadora de Polonia en Argentina Aleksandra Piatkowska, reforzó hoy la idea de una puerta abierta para su país por parte de los refugiados ucranianos y dijo que más de 300 niños nacieron de madres ucranianas en Polonia. “Hay muerte, pero también hay vida”, dijo.

Aunque Naciones Unidas encontrado hasta ahora más de 1.900 civiles fueron asesinados en Ucrania, Se estima que hay muchas más víctimas del conflicto. Embajador de Rumania en Argentina, Dan Petre“En menos de un mes, probablemente hubo más bajas (en Ucrania) que en las dictaduras argentinas”, dijo.

Peter elogió el “apoyo incondicional” de Rumania a Ucrania y dijo que “si se verifica la información sobre el alcance de las masacres” cometidas en Ucrania, será necesario “procesar a quienes cometieron estos crímenes”.

Después de que a principios de abril se publicaran imágenes de la masacre de Bucha cerca de Kiev, en la que Ucrania culpa a Rusia, los países occidentales han endurecido las sanciones contra el Kremlin y Putin, a modo de embajadores europeos.

Embajador de Rumania en Argentina, Dan Petre. (Foto por Daniel Dabove)

“Creo que deberíamos seguir sancionando y cada país de la UE debería reorganizarse económicamente para que no dependa de los recursos rusos”.La representante polaca de Télam dijo que aunque su país no es tan dependiente del carbón o del petróleo ruso como otras naciones europeas, ya está buscando nuevos proveedores y también nuevos mercados para la venta de sus productos.

En este sentido, Piatkowska consideró que así era. puede ser una oportunidad para Argentina u otros países latinoamericanos.

“Qué pasó esta guerra es para mostrar donde estan los diferentes paises, a nivel geopolítico y global, saber qué países están de un lado y cuáles del otro. Y cuando digo por un lado, no pienso del lado de la UE o contra Rusia, sino del lado un orden internacional basado en reglas basadas en los principios de no injerencia, no uso de armas e integridad territorial”dijo Sánchez Rico por su parte.

El representante europeo dijo que lo creía. América Latina es el continente que más se adhiere a estos principios “y también es liderado por Argentina”.

“Esto nos obliga a mirar a esta región con mucho más interés”, dijo Télam, al enfatizar la diversificación de la oferta, un área donde dijo que Argentina tiene un “enorme potencial” para el litio y el hidrógeno verde.

“El objetivo es dejar de permitir que se financie esta guerra con importaciones de gas y petróleo. Necesitamos empezar a romper esta adicción, este cordón umbilical”, dijo.