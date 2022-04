Los términos “genocidio” y “crímenes de guerra” en el debate

Biden usó la palabra genocidio muy a la ligera la semana pasada y Trudeau no estuvo de acuerdo. Foto: AFP

Los términos “genocidio” y “crímenes de guerra”, a menudo con cierta irresponsabilidad y falta de cautela, son utilizados por líderes y políticos para incitar conflictos, con definiciones técnicas muy precisas, que a menudo están en el centro de las disputas debido a su escala.



Discusión o El “genocidio” revivió gracias a los líderes Joe Biden de los Estados Unidos y Justin Trudede Canadá utilizó este término para definir las supuestas acciones de las tropas rusas en Ucrania.



Y los días previos, tras el hallazgo de decenas de cadáveres en la localidad de Bucha y el ataque a la estación de Kramatorsk, surgió la idea. Los “crímenes de guerra” fueron nuevamente desencadenados por varios discursos.



Aún más, La Corte Penal Internacional (CPI) ya abrió una investigación sobre la guerra en Ucraniade la visita al territorio del Fiscal Jefe, el británico Karim Khan.

Los combates en Ucrania han afectado a miles de civiles. Foto: Xinhua



Una revisión de las definiciones y casos en que lo ocurrido ha sido calificado como tal puede contribuir a la discusión:



-Genocidio: según el Estatuto de Roma de 1998, consiste en ordenar actos que tienen por objeto destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.



esos hechos Puede ser homicidio, lesión física o psíquica grave, sometimiento de víctimas a condiciones que pueden destruirlos físicamente, por ejemplo, con obligación de viajar o con un obstáculo para la comida – e incluso para evitar el parto miembros del grupo a través de prácticas como la esterilización forzada.



El término proviene del abogado judío polaco Raphael Lemki, quien lo creó en 1943, de la palabra griega genos, que significa “grupo familiar”, y el sufijo “cida” o “cidio”, que proviene del latín y significa “mata”. o extermina”. “.



Se utilizó por primera vez en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1948.



Posteriormente apareció como típico en los estatutos de los tribunales penales internacionales creados en 1993 para la ex Yugoslavia y en 1994 para Ruanda.



El caso del régimen del expresidente sudanés Al Bashir es el único caso de “genocidio” iniciado por la CPI. Foto: AFP



La Corte Penal Internacional ha abierto un solo caso por genocidio: Omar al Bashir, dictador de Sudán de 1993 a 2019acusado de cometer delitos graves entre 2003 y 2008 en la región de Darfur.



Se cree que Los Rohingyas, en 2017, es el último genocidio. Miles de personas de esta minoría étnica han sido asesinadas u obligadas a irse por el ejército de Myanmar.



Hay quienes afirman ver la persecución de los uigures, una minoría musulmana, en China como un genocidio.



Según Cecily Rose, profesora de derecho internacional público en la Universidad de Leiden en los Países Bajos, “lo que está sucediendo en Ucrania no parece entrar en la definición de genocidio”. “Esa palabra debe usarse con mucha cautela y precaución”, dijo.



por su parte William Schabas, profesor de derecho internacional en la Universidad de Middlesex en Londres, dijo a la AFP que “la palabra genocidio tiene una definición legal precisa, pero también es utilizada por políticos y activistas por su capacidad para crear ambiente e indignación”.



–Crímenes de guerra: Es un acto cometido durante un conflicto armado que viola el derecho internacional humanitario, el cual determina lo que se puede y no se puede hacer.. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se están considerando crímenes de guerra asesinato o malos tratos a prisioneros de guerra, trabajos forzados, genocidio o violación, entre otros.



Y la definición va acompañada de un concepto claro: Puedes matar combatientes enemigos, siempre militares, pero no puedes matar civiles.



El caso de los musulmanes rohingya en Myanmar es uno de los casos más recientes de persecución. Foto: Archivo



Existen varios tratados que regulan estos delitos, entre ellos p. Convención de Ginebra de 1949.



Estos casos se investigan como otros con recopilación de pruebas, testificación y análisis forense, y es común que tarden muchos años en probarse.



“Tiene que ver con la forma en que se llevan a cabo las hostilidades: dónde se pueden atacar, qué métodos se pueden usar, qué armas; el derecho humanitario establece que los civiles nunca deben ser objeto de ataques”, dijo Natalia Luterstein, abogada especializada en derecho internacional. ley. explicó a Télam.



Lutherstein afirmó que “atacar objetivos militares y atacar a civiles es muy diferente de atacar objetivos civiles directamente; El problema de las guerras modernas es que los blancos están en las ciudades.; los objetivos solían estar más lejos o había una especie de “campo de batalla”, pero ahora están dentro o muy cerca de los centros de las ciudades.



La guerra en Ucrania tiene una peculiaridad: ni el país invadido ni Rusia son partes del Estatuto de Roma, por lo que no están obligados por sus resoluciones. De todas formas, Kyiv hizo dos declaraciones, una en 2014 y otra en 2015, reconociendo una jurisdicción particular de la CPI para actuar y, en el caso de la última declaración, “sin límites de tiempo”.



“Estamos frente a un conflicto que nos asusta. Acaba de comenzar y el sistema de justicia penal internacional se pone en marcha”, dijo Céline Bardet, abogada internacional y científica forense que no ocultó su sorpresa por la partida del fiscal de la CPI. a Kiev.



“Está muy bien que hayan decidido abrir una investigación tan rápido. Espero que lo hagan a partir de ahora en todos los conflictos”, dijo a la AFP, advirtiendo que la justicia “necesita una distancia para que no caiga en todos”. este.” alboroto porque sus tiempos no son tiempos de conflicto”.



Según Bardet, el riesgo es que la CPI sea percibida como una institución que “funciona cuando la gente de Occidente la empuja”.