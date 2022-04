Cannes 2022: el regreso de Cronenberg, Koreeda y el debut en solitario de Ethan Coen

Pierre Lescure, presidente saliente del festival, también formó parte de la presentación de la Selección Oficial / Foto: AFP.

El regreso de David Cronenberg tras ocho años sin filmar, la esperada Hirokazu Koreeda y el debut en solitario no competitivo de Ethan Coen son algunas de las películas que se proyectarán en el próximo Festival de Cannes, que comienza el jueves 17, desvelando su cartel oficial. selección.

Además, se anunció “Tres mil años de deseo” de George Miller en una presentación de Thierry Frémaux, director artístico del festival; “Top Gun: Maverick”, dirigida por Joseph Kosinski, y “Etterno Notte”, del italiano Marco Bellocchio

La presentación también contó con Pierre Lescure, presidente saliente del festival, así como una proyección especial del debut en solitario de uno de los premiados hermanos Coen con un documental “Jerry Lee Lewis: un problema en la mente”sobre el legendario pianista que creó la canción “Great Balls of Fire”, que da título a una película biográfica de Jim McBride en 1986.

Lo anunció hace diez días el tren que regresaba a los albores del rock and roll “Elvis”La película del director, guionista y productor australiano Baze Luhrmann, centrada en la vida del ícono del rock and roll Elvis Presley, tendrá su estreno mundial en la 75° edición del Festival de Cine de Cannes, que tendrá lugar del 17 al 28 de mayo del próximo año. .

Hasta el momento, se sabe que la producción resume más de 20 años de vida pionera del rock, desde sus inicios hasta la estrella absoluta, pasando por la compleja relación con el polémico manager y el papel central que desempeñó. su esposa Priscila. Así se pudo saber por el depósito emitido el pasado mes de febrero.



Con referencia a secuela “Top Gun”se sabe que es la continuación del clásico drama romántico de Tony Scott de 1986 sobre el piloto de la Fuerza Aérea de EE. UU., y volverá a presentar a Tom Cruise como Maverick.

Cronenberg, el director de “The Fly” y “Crash”, entre otros clásicos, llega a Cannes con su nueva película en 8 años, algo especial para este prolífico director, que se hizo famoso desde mediados de los 80. “Delito…” apeló a celebridades como Kristen Stewart y Viggo Mortensen para dar vida a esta película futurista.

El tren de los estrenos cinematográficos estará en la sección Medianoche “caza”la primera película del actor surcoreano Lee Jung-Jae, quien se hizo famoso en todo el mundo por su papel en el éxito de Netflix “The Squid Game”.

Cannes, que hará otro anuncio la semana que viene con varios títulos por añadir, no sólo contará con el estreno mundial de la película de Bellochio, sino que también contará con “Vejestorio”del griego Panos Koutras; “Mis Frangins”, del francés Rachid Bouchareb; y tendrá algunos capítulos de la serie de Oliver Assayas “Irma Vepe”hecho basado en la película clásica de 1996 de este director.

Además de las películas de las dos secciones estrella de Cannes: “Competencia Oficial” y “Sure Look” este año, la Costa Azul verá excelentes películas en características especiales o fuera de competencia como película de apertura “Z (Comme Z)” de Michel Hazanvicius; “Mascarade” de Nicolas Bedos y “Noviembre” de Cédric Jimenez, todos en francés.

¿Qué países participarán en la competición?

Mientras que el cine latinoamericano no tuvo suerte en esta convocatoria. Sólo “El domingo y la niebla” del costarricense Ariel Escalante Mezy formará parte de esta edición de Un Certain Regard en representación del subcontinente americano.

Otros países que sorprenden por su ausencia en la competición son España y Alemania, aunque hay una fuerte presencia de cine de Asia y Oriente Medio, encabezado por Corea del Sur, India, Irán y Pakistán. De hecho, la película india Payal Kapadia “A Night of Knowing Nothing” ganó el Golden Eye (mejor documental) en el último número.

Además de Koreeda con “Broker” y Cronenberg con “Crimes of the Future”, James Gray con “Amagedon Time” actuará en la competencia oficial de la Palma de Oro; Parque Chan-Wook con “Decisión de irse”; Kelly Reichardt con “Showing Up”; los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne con “Tori and Lokita” y Ruben Ostlund con “Triangle of Grief”.

La sección principal de Cannes, que por segundo año se celebrará de forma presencial, aunque con prohibición de participación para los no vacunados, se completa con la rusa “esposa de Tchaikovsky” Kiril Serebrennikov (Cannes se negó a cancelar películas rusas por la invasión de Ucrania) ; Claire Denis “Estrellas al mediodía”; “RMN”, de Cristiano Mungiu; “Nostalgia”, Mario Martone; “Eo”, Jerzy Skolimowski; “Eternamente joven”, de Valeria Bruni Tedeschi; “Santa araña” de Ali Abbasi; Saeed Roustaee “Hermanos Leila”; El “hermano y la hermana” de Arnaud Desplechin y el “Niño del cielo” de Tarik Saleh.

una cierta vista

En la categoría Un Certain Regard, que se centra en películas de riesgo De directores nuevos y establecidos, estas serán películas de Camboya, Estados Unidos, Turquía, Ucrania, Austria, Islandia, Pakistán, Rumania, Japón, Francia, Noruega y Australia.

Palais ganará así el mundo encantador de la industria del cine en su fecha original después de ser trasladada a julio de 2021 debido a casos de coronavirus y tuvo que ser suspendida en 2020 por la aparición del Covid-19.