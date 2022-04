Mélenchon: un tema de disputa popular a nivel nacional

Foto Xinhua

No tiene sentido embarcarse en un debate sobre qué pasaría si los socialistas, los comunistas y los verdes se retiraran y pidieran el voto a favor de Mélenchon. Se sabía que la candidata La Francia Insumisa estaba en ascenso y tenía posibilidades reales de llegar a la segunda ronda. ¿Por qué no? Porque el peor de los escenarios para ellos era el enfrentamiento entre Macron y Mélenchon. En la misma noche de la elección, pidieron el voto incondicional para el actual Presidente de la Quinta República. No era solo cainismo, era mucho más: impedir el triunfo de Mélenchon en un momento en que el sistema -que es crucial- sería cerrado y tomarían el mando los “partidos unidos de las oligarquías”. Las personas cuentan y los líderes también.

La campaña estuvo marcada por la guerra. El Gobierno intentó arrinconar a Le Pen y Mèlenchon por sus actitudes “ambiguas”. A la candidata populista se le recordó su antigua relación con Putin, y La France Insumisa fue criticada por oponerse radicalmente a la OTAN y por defender una política para una Europa verdaderamente autónoma a Estados Unidos. Los esfuerzos de Mélenchon se centraron en la defensa de los derechos sociales desde el proyecto País Alternativo. Su campaña se movió de menos a más, desplazando elementos del imaginario colectivo y desafiando el sentido común popular a nivel nacional en una disputa con Marie Le Pen. Al candidato derechista le ayudó mucho la presencia de Eric Zemmour, que permitió un discurso más moderado basado en las demandas populares. Aun así, la ausencia fue muy grande. Todos auguran una clara victoria de Macron; posible. Hay una clara diferencia con elecciones anteriores: el Covid19 y la guerra enfatizaron la percepción de un gobierno claramente derechista dispuesto a impulsar planes de austeridad provenientes de la Unión Europea.

Macron se convirtió en un pequeño Bonaparte: unió a la burguesía en torno a la hegemonía del capital financiero y formó una amplia alianza social, centrada por grandes empresarios, gerentes, las más importantes consultoras y las profesiones liberales. Su problema es que la base política de su alianza se basa en una propuesta negativa al final y al principio. No tuvo la capacidad de defender un proyecto de país viable que pudiera ser asumido por una mayoría social. Gana por miedo o rechazo de otros candidatos.

Marie Le Pen ha aprendido mucho. Su partido es una fuerza real, asentada en el territorio, reconocida y que causa cada vez menos miedo. Intenta conectar con el sentido común gaullista desde posiciones poco claras ya veces ambivalentes. No dice casi nada sobre el euro, pero se opone firmemente a la OTAN; su propuesta social es solo enunciativa y sus concreciones son muy malas. Su poder cada vez es más fuerte que el de todos los grupos de derecha: una fuerte idea de orden, seguridad y tolerancia cero con el crimen genérico que mira entre sus dedos a los de abajo. Su discurso funciona mejor cuando critica a las élites económicas y políticas y su obsceno desprecio por la gente común.

En Francia, hay dos realidades opuestas que se complementan en un difícil equilibrio: no se puede esperar que unas clases político-institucionales autorreferenciales controladas por los poderes económicos hagan nada bueno. El poder de Macron y Le Pen está vinculado a contradicciones, que se ven exacerbadas por la falta de alternativas políticas efectivas. Macron gestiona la impotencia social y Le Pen cierra unas élites políticas de espaldas a los intereses del pueblo, todo ello presidido por un colosal aumento de las desigualdades sociales y territoriales. En definitiva, un país que no encuentra una solución viable a sus problemas y que cada vez duda más de que sea posible. Ira y resentimiento.

En mi opinión, es una novedad en esta elección que Marie Le Pen tenga una alternativa y una izquierda. Yo explico. En Francia, como en otros países de la UE, existe una entidad nacional popular, más o menos estructurada, con interlocutores políticos inciertos y orientaciones ideales contrapuestas. El fin del movimiento obrero organizado y de la izquierda política ha imposibilitado que actúe como una entidad autónoma, es impotente y, lo que es peor, lucha para repeler viejas identidades, promueve necesidades incompatibles con la globalización capitalista y defiende a los conservadores. versión del mundo. tu mundo. En estas condiciones, la extrema derecha, que la defendía y penetraba sus demandas de seguridad, derechos sociales y justicia, penetraba y organizaba el Bloque Nacional Popular. En Francia, este proceso ha recorrido un largo camino. El gran mérito de La Francia Insumisa es que supo plantarle cara al populismo de derecha en el territorio social que colonizó y representó.

La tarea de Mélenchon es enorme tras estas elecciones, no sólo en Francia. Ahora se trata de cómo sucedió en la campaña electoral, de reconstruir desde abajo un proyecto nacional popular que responda a los desafíos de los tiempos. La oposición entre izquierda y derecha hoy dice muy poco, no porque la derecha no exista, sino porque la izquierda ha dejado de ser un referente de las clases populares y se ha convertido en una parte más del sistema de poder. Como escribí recientemente, el programa que ha defendido La Francia Insumisa está en línea con las demandas populares, creando identidad y promoviendo el compromiso político. Ahora se trata de organizarlo, de transformarlo en una realidad material incrustada en el territorio y amplificada en el conflicto social. En su esencia, es un proyecto alternativo de país y sociedad y de autogobierno nacional.

Soñar es parte de la política, convertir los sueños en realidad es un arte difícil de lograr pero posible. Me gustaría que France Insoumise convoque fuerzas alternativas para crear un programa de acción que considere cuidadosamente la lucha por la paz, la desnuclearización y la desmilitarización de Europa y el compromiso con un modelo socioambiental alternativo. Las clases populares, los sindicatos y los movimientos sociales deben movilizarse contra la guerra y el dinamismo que imponen a los estados, sociedades y estructuras de la UE. Es necesario construir la voz, el proyecto y la acción colectiva de los de abajo, sabiendo que las condiciones son muy difíciles y otra vez río arriba. Las guerras aceleran tiempos históricos, cambian posiciones establecidas y crean accesibilidad para transformaciones sustanciales.

El primer objetivo debe ser una crítica fuerte y sistemática a las élites gobernantes que nos llevaron a esta guerra por su subordinación a los intereses estratégicos de Estados Unidos. La guerra se ha evitado y la paz todavía es posible. Segundo, condenar la creciente subordinación de la UE a los dictados políticos de la OTAN. La UE está militarizada, vive un estado de emergencia sin las reglas que lo legitiman, y con un desvergonzado imperio de poderes de facto. En tercer lugar, oponerse a las políticas de austeridad anunciadas por las instituciones europeas e impulsadas y apoyadas por el banco central. La clase obrera, los trabajadores, no pueden ser los que paguen nuevamente la factura de la crisis del sistema económico capitalista agudizada por la guerra y el rearme. Cuarto, desplegar un programa alternativo que defienda las libertades públicas, desarrolle los derechos sociales, laborales y sindicales y la soberanía popular. Necesitamos un Estado fuerte que planifique la economía nacional, gestione el cambio tecnológico, reindustrialice el país y promueva la reorganización territorial sostenible. Haz lo que sea necesario.