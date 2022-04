Manu Ginóbili: “Los que me conocen bien ni me han llamado”

Manu con su amigo y ex compañero Tony Parker.

Emanuel Ginóbili, ex basquetbolista de los San Antonio Spurs, dijo el miércoles que las personas que lo conocían “bien” ni siquiera lo llamaron para felicitarlo por su anuncio de su ingreso al Salón de la Fama de la NBA, que fue oficial el 2 de abril. uno de los referentes de la franquicia del Oeste Americano.

“Los que me conocen ni me llaman, porque saben que estas cosas no me excitan mucho. Sí, seguro que lo harán, en el momento del reconocimiento”, dijo el bahiano, quien fue figura destacada de la selección argentina en el sitio web NBA Latam.

“El único que saludó desde los Spurs fue Tony Parker”. El resto ninguno, ya me conocen (risas). Tal vez Tim Duncan ni siquiera sabía que íbamos en bicicleta ese día y no me dijo nada.“, describió en relación a sus amigos, con quienes ganó cuatro anillos de la NBA en las temporadas 2003, 2005, 2007 y 2014.

🇦🇷 ¡Otra cosa que nunca soñaste cuando empiezas a morder la bola naranja! ¡Gracias a todos los que me acompañaron en este viaje! 🙏 https://t.co/S3K4ScZm6F – Manu Ginóbili (@manuginobili) 2 de abril de 2022

El ex escolta de la selección argentina, con la que se colgó la medalla de oro olímpica en Atenas 2004, señaló que “Evidentemente, cuando empiezas a jugar no te lo piensas, pero luego, con el paso de los años, ciertas cosas vuelven a la normalidad.“.

“Ganarás el campeonato, dos, tres, siempre con la misma franquicia; la eliminación de la camiseta y ahora esto”, añadió.

“La verdad es que estoy muy tranquilo, en una situación insalvable. Muy feliz con todo lo que acaba de pasar. Aunque mucho se ha dicho que a los cuatro años de jubilado uno tiene derecho y otros, los que están familiarizados con el tema, han dicho que va a pasar, pero hasta que eso pase uno no le pone mucha energía y no dale valor”, concluyó ‘Manu’ Ginóbili.