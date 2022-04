Josh Brolin regresa al western con “Outer Range”

Josh Brolin lidera el elenco de “Outer Range”

actor estadounidense jose brolinReconocido por su variedad de papeles, desde su trabajo recurrente al mando de los hermanos Coen hasta el megalómano Thanos en el set de filmación de Marvel, regresa a países famosos con la serie “Alcance externo”western entretejido con misterios sobrenaturales, que llegará el viernes a Prime Video y que, gracias al streaming, confirma nuevos vientos para el género “Wild West”.



“Por alguna razón, el oeste representa tiempos más simples”Brolin intenta charlar con Télam refiriéndose a por qué, a su juicio, la industria audiovisual ahora vuelve con regularidad a un género que antes estaba de moda, pero que con el tiempo se ha vuelto marginal.



Y es una voz legítima en este asunto; La revista estadounidense Vanity Fair describió a los actores como “Icono occidental moderno”, especialmente por su trabajo con Ethan y Joel Coen en la premiada “No Place for the Weak” (2007) y en su clásica versión de “Temper of Steel” (2010). También para otros títulos, como la serie “Into the West” (producida por Steven Spielberg en 2005), “Jonah Hex” (2010) o incluso “Sicario” (2015).





Tráiler “Rango exterior” VER VIDEO



en su casi 40 años de experiencia debutó con la memorable “Los Goonies” (1985), ha colaborado con cineastas como Oliver Stone, Woody Allen, Gus Van Sant, Robert Rodriguez, Denis Villeneuve y Ridley Scott, y encarnado personajes cómicos como Thanos o Cable, también para Marvel, pero esta vez en la franquicia de “Deadpool”.



Sin embargo, quizás por su crianza en un rancho de California, donde permaneció casi al margen del negocio familiar hasta su adolescencia (su padre es el actor James Brolin y su madrastra Barbra Streisand), parece haber nacido para un western.



En la película “Outer Range”, creada por Brian Watkins y producida por Brad Pitt, Interpreta a Royal Abbott, un patriarca de aspecto sombrío y curtido por la intemperie de un rancho ganadero en Wyoming, que está a punto de ver colapsar toda su realidad.





Brolin: “Me gustan las historias que te sacan de los conocidos”.



Los Abbottes no están bien: su disputa transgeneracional con sus vecinos millonarios, los Tillerson, que quieren apoderarse de sus tierras, se ve agudizada por la desaparición de un miembro del clan.



En este contexto, es uno de los arquetipos clásicos de Western, todo es refutado a partir de los secretos de los subtextos sobrenaturales en forma de un enorme agujero oscuro en medio de su territorio. El agujero no tiene fondo y todo lo que cae o cabe en él desaparece.



Con poder Imogen PootsLili Taylor Y Tom Pelphrey, Entre otras cosas, la serie de ocho capítulos en Amazon Prime Video contribuye a su manera al renacimiento del western en la pequeña pantalla.



“Me atrajo poder interpretar a un personaje tan caído, vulnerable y reprimido, pero no todo tenía que mostrarse por fuera”. jose brolin



Cross-sci-fi como en “Westworld”, con enfoque feminista como en “Godless”, tan actual como en “Yellowstone”, “The Son” o “Ranger” o clásicos como en “1883”, el género parece mantenerse aquí buen tiempo.



Télam: Este es tu primer papel en una serie de televisión en dos décadas. ¿Qué te hizo volver?



Josh Brolin: Bueno, no fue mi intención (risas). El streaming es algo completamente diferente a la televisión tradicional, y eso es lo que estaba haciendo en ese momento. No voy a llamar a lo que estamos haciendo ahora TV, y tampoco es una película. Es otro medio, relativamente inexplorado; Todavía no tenemos tiempo suficiente para entender de qué se trata, pero es interesante poder elegir lo mejor para la trama, porque no tiene por qué seguir ese sistema de fábrica de 22 a 26 episodios que tenía la temporada anterior.



Otro elemento que me atrajo, por supuesto, fue crecer en un rancho y leer a Ray Bradbury e Isaac Asimov cuando era niño, y la certeza de que no tienes que vivir en esta realidad todo el tiempo. Esta literatura puede llevarte a otra parte.



Todos estos problemas entraron en juego, pero todo es un gran experimento; Me gustan las historias que te sacan de lo familiar, especialmente en un género tan específico como el western.



T: ¿Cuál fue tu primera impresión cuando leíste el guión?



JB: No entendí todo, y me gustó. Cuando ves ese agujero y no te pones demasiado existencial o filosófico, pero ¿qué es? Hay un elemento sobrenatural o de ciencia ficción en lo que es ese agujero. Y también hay un aspecto simbólico: es un agujero en sí mismo, un agujero en tu patria, es una alegoría del misterio, y lo que metes en el agujero conserva su integridad… Realmente tiene muchos significados posibles. Todo esto me interesó mucho y me llevó a mi infancia, cuando leía y me volvía loco.



T: ¿Quién es Royal Abbott para ti y qué te sorprendió del personaje mientras trabajabas en él?



JB: Tiene todos sus mecanismos de afrontamiento, lo idealista, cómo es su vida, se trata de la familia. Y te das cuenta de que está muy interesado en sí mismo, en el sentido de que tiene ese secreto que no comparte con los demás y por eso no se involucra tanto en su familia. Cuando comienza a colapsar, comienzas a ver el corazón de la familia colapsar. Cuando todo se derrumba y ya no puede usar todos estos mecanismos de afrontamiento, entonces se vuelve interesante.



Tuve la tentación de poder interpretar a un personaje tan falso, vulnerable y reprimido, pero no todo tenía que mostrarse por fuera; Royal es la encarnación del macho alfa y es interesante ver cómo un hombre que tiene este tipo de fachada se derrumba, cuestionando su idea de sí mismo.



T: Series como esta muestran claramente que el género occidental está volviendo a ser muy popular. ¿Por qué crees que está pasando esto ahora?



JB: Creo que cada género tiene un ciclo. Recuerdo haber hecho Steel Temper, que era la cosa más tonta que podías hacer desde el punto de vista empresarial, y al final fueron las mayores ganancias de los hermanos Coen, el doble que No Room For Dummies.



Cualquiera que sea la sociedad por la que atraviesa en este momento, resuena mejor en cierto género. Y por alguna razón, el género occidental representa tiempos más simples. Si esto es cierto o no, no importa, y entiendo el deseo de tiempos más simples. Esta idea de integridad es que si alguien te lastima, las consecuencias son casi inmediatas y muy tangibles. Y ahora no vivimos en un tiempo como este; vivimos en un caos total, en el que todo tiene consecuencias impredecibles.