Firmaron convenio para la digitalización de la documentación histórica de la ex SIDE

Administrador de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamañoy vicepresidente de la Junta de la Casa de la Moneda del Estado, marina pecadofirmó este martes un convenio para iniciar el proceso de digitalización a gran escala de la documentación histórica de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en relación con el terrorismo de estado.

El acto tuvo lugar en el salón de la mujer de la Casa Rosada y contó también con la presencia de los Ministros de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soriay Defensa, Jorge Taiana; Secretarios de Derechos Humanos, Horacio PietragallaCortiy legal y técnica, vilma ibarra; “Taty” Almeida y Nora Cortinaslähde: Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, una Ángela “Lita” de BoitanoPresidente Familiares de desaparecidos y detenidos por motivos políticos.

Firmaron convenio para iniciar proceso de digitalización de documentación histórica ExSIDE

También estuvo presente la exsecretaria de Defensa Nilda Garré; legislatura bonaerense Viktorie Černohorskáportavoz del presidente, Gabriela Cerutiová; Presidente Télam, Bernardo Llorente; Fiscal de la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad, Ángeles Ramos; Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos verónica gómez; Director del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, eduardo jozamiy representantes de organizaciones de derechos humanos.

Soria lo dijo en el acto “Se digitalizarán 250.000 expedientes en los próximos meses” y afirmó que se trataba de “archivos reservados, ocultos, de la ex SIDE”.

El Ministro recordó que “El proceso de memoria, verdad y justicia comienza con Néstor Kirchner cuando tomó fotografías en la ex ESMA”, en referencia a los presidentes de facto Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, “y donde hoy funciona la Secretaría de Derechos Humanos”.

Señaló que “cuando Néstor Kirchner tomaba fotos, algunos no entendían y cuando Alberto Fernández asumió el 10 de diciembre de 2019 afirmó que ‘nunca más vayamos a los sótanos de la democracia’, algunos todavía no quieren entender y hoy , con la firma de este convenio, estamos dando y fortaleciendo el siguiente paso en este proceso de memoria, verdad y justicia”.

esta tarde en @Casa Rosa Asistí a la ceremonia de firma entre la AFI y la Casa de la Moneda sobre la digitalización de inteligencia histórica sobre terrorismo de Estado. Progreso histórico y muy necesario en el campo de los derechos humanos. pic.twitter.com/SNM3eiZUg2 -Jorge Taiana (@JorgeTaiana) 12 de abril de 2022

Pietragalla, por su parte, destacó la “reapertura de los archivos” de la ex SIDE ante las “demandas multisectoriales” y recordó que en diciembre de 2014 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner “propuso transformar” y que luego tuvo un “procedimiento turbio e ilegal” en una democracia; y después de este ajuste, la “apariencia ha cambiado”.

“Durante cuatro años sufrimos del neoliberalismo, que lo quiso volver a convertir en un lugar ominoso”, dijo el ministro de Derechos Humanos, “con funcionarios judiciales y la AFI preparando casos, básicamente contra Cristina Kirchner. chantaje, la ley que llamamos”.

Pietragalla enfatizó que “un“Albert Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández estuvieron presididos por una decisión política de abrir la AFI y reabrir los archivos”.una tarea que “comenzó antes de la pandemia”.

“Encontramos cosas ridículas, documentos históricos con archivos de compañeros desaparecidos y sobrevivientes que estaban en el exilio”, dijo y agregó que “esas copias han sido entregadas a organizaciones de derechos humanos”.

El funcionario destacó el trabajo entre el “Archivo de la Memoria con la AFI para que tengamos la información que traen los procesos judiciales y el proceso de reparación de lo que significó la dictadura militar”.

Pietragalla recordó que Argentina “es un lugar más en la lucha de los organismos de derechos humanos” y destacó “la decisión política de Niertor Kirchner” en su momento de “profundizar el proceso de memoria, verdad y justicia”.

“Hay que seguir pensando en la naturaleza de los 30.000 desaparecidos en su amor a la militancia, amor al prójimo, a un país más libre, más justo y más soberano”, concluyó.

Caamaño destacó el valor de “sistematizar la información para contribuir a la justicia en el poder judicial por crímenes de lesa humanidad” y contar “la historia institucional de la ex SIDE, manteniendo la ley de inteligencia y la ley de datos personales”.

El funcionario encontró en la dependencia “información del centro de detención automotriz Automotores Orletti, de un ex agente de la SIDE, un genocida que no figuraba en los autos judiciales, y esa información se la pasó al (juez Daniel) Rafecas, quien respondió que “lo me enviaste es una mina de oro ” porque es un ‘análisis exhaustivo para sacar las cosas adelante’.

Participé en el lanzamiento del plan de digitalización del ex Fondo Documental de la SIDE: el proceso involucrará 250.000 registros y más de un millón de hojas de documentación de la ex Secretaría de Inteligencia, producida hasta 1980, relacionada con el terrorismo de Estado. pic.twitter.com/DWSRLJuxVf – Martín Soria (@MartinSoria_) 12 de abril de 2022

También dijo que el presidente había llamado a “garantizar el estado de derecho en la AFI y la eliminación de las prácticas ilegales y el espionaje político”, y admitió que “cuando hablamos de organismos de inteligencia, hay una deuda con las víctimas”.

promovido “Continuar avanzando en la política pública para garantizar la información sobre las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado”.

“Esta política comenzó con Néstor Kirchner, quien primero supeditó a las fuerzas armadas y luego a las fuerzas de seguridad a un estado democrático, continuó con Cristina Fernández de Kirchner, y Alberto Fernández contribuyó a este proceso histórico”, concluyó Caamaño.

El Gobierno Nacional digitalizará documentos creados por la ex SIDE sobre terrorismo de Estado. Cultivar la memoria y aprender sobre la historia fortalece la democracia.#Nunca más pic.twitter.com/Pvn7gTq3Ue – Horacio Pietragalla Corti (@pietragallahora) 12 de abril de 2022

Por su parte, Pecar dijo que el proyecto “brinda soluciones para la preservación de documentos históricos, la preservación de la memoria para la verdad, la justicia y la reparación”.

Dijo que el convenio “es un compromiso de la FAI y de la Casa de la Moneda para un mejor desarrollo de la función pública” y aplaudió la idea de que “el Estado nacional se hará cargo”.

El funcionario dijo que la Casa de la Moneda “brinda un servicio de altísima seguridad en la elaboración y protección de documentos, con tecnología de punta en materias muy precisas”, y destacó la importancia de “preservar esta memoria, algo tan sensible como los documentos históricos”.

El proceso de digitalización implica un acervo documental de más de 250.000 archivos creados entre las décadas de 1940 y 1980, cada uno de los cuales contiene piezas de inteligencia microfilmadas que reúnen cerca de cinco millones de imágenes y más de un millón de hojas de papel con documentación institucional.recursos añadidos.

Además, se instalará una mesa de trabajo para elaborar un instrumento legal que aborde la desclasificación y divulgación de esta información, que pueda servir tanto para procesos penales por crímenes de lesa humanidad como para una reconstrucción histórica del papel de la inteligencia en el genocidio.

Este espacio estará integrado por la Agencia Federal de Inteligencia, la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública, el Archivo General de la Nación, la Secretaría Jurídica y Técnica, organismos de derechos humanos y especialistas en la materia.