Bukele dice que fue Trump y no Biden quien lo ayudó a luchar contra las pandillas

Bukele respondió con dureza al portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Foto: Archivo

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aseguró este martes que fue el gobierno de Donald Trump (2017-21) quien lo apoyó en la lucha contra las pandillas, en respuesta a un comunicado del Departamento de Estado de EE.UU. pidiendo ayuda a la actual administración.



Lunes, El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en un comunicado de Twitter que Washington “sigue apoyando a El Salvador en sus esfuerzos para frenar la propagación de las pandillas”.



Price también instó a El Salvador a “defender las libertades civiles, incluida la libertad de prensa”, en referencia a una ley reciente que castiga con hasta 15 años de prisión lo que las autoridades consideran noticias de pandillas en los medios.



Bukele aseguró que su país sí había recibido apoyo del gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el crimen, “pero fue bajo la administración de Trump”.



“El gobierno de EE. UU. continúa apoyando a El Salvador para frenar la propagación de las pandillas”. ¿De Verdad? Sí, recibimos apoyo del gobierno de los Estados Unidos en la lucha contra el crimen, pero fue BAJO TRUMP. Ahora solo apoyas a las pandillas y sus “libertades civiles”. https://t.co/SJK4vEVYcs – Nayib Bukele (@nayibbukele) 11 de abril de 2022





“Ahora apoyas a las pandillas y sus ‘libertades civiles'”, escribió el presidente. en su cuenta de Twitter, citado por la agencia de noticias AFP.



Hace dos semanas Bukele declara la “guerra” a las pandillas que operan en su territorio, principalmente Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18tras la escalada de violencia, que se cobró 87 vidas del 25 al 27 de marzo.



A pedido suyo, el Congreso, controlado por el partido gobernante, promulgó un régimen excepcional que permite arrestos sin orden judicial y reformó las leyes que castigan a los pandilleros con hasta 45 años de prisión.



Como evidencia del cese de la asistencia por parte de la administración del presidente Joe Biden, Bukele recordó que en mayo de 2021, la Agencia de Cooperación de Estados Unidos reorientó la asistencia que brindaba a instituciones gubernamentales a entidades de la sociedad civil.



Para Bukele, Trump es el único que lo ayudó a combatir el crimen. Foto: Archivo



El corte se cortó después de que Bukele, con el apoyo del parlamento, liberara a un juez de la Corte Constitucional y al fiscal general, medida que amenazaba la división de poderes de Washington en el país.



Secretario de Estado Antonio El domingo, Blinken expresó su “preocupación” por la ola de violencia de las pandillas y las reformas impulsadas por Bukele, que “criminalizan” el trabajo de la prensa.



Blinken dijo que Washington seguirá “apoyando” a Salvador en “reducir la proliferación de pandillas”, recordando que desde 2008 su país ha invertido 411 millones de dólares en “mejorar” la seguridad de los ciudadanos en la nación centroamericana.



Para el domingo, 9.634 presuntos pandilleros habían sido arrestados en los últimos 16 días.según la policía.



Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 cuentan con unos 70.000 miembros en el país, entre otras.de los cuales más de 25.000 se encuentran actualmente en prisión.



Como resultado, toda esa gente, ONG, medios de comunicación, partidos políticos y hasta gobiernos “amigos” han salido a defender a los pandilleros… Ahora quedará claro para el pueblo salvadoreño quién está detrás del derramamiento de sangre de sus familiares y amigos. – Nayib Bukele (@nayibbukele) 12 de abril de 2022





Sin embargo, el Movimiento de Trabajadores Policiales se sumó a las advertencias de organismos de derechos humanos sobre la legalidad de las medidasque se negó a introducir “cuotas de detención” en el régimen excepcional.



“Evitar imponer cuotas de detención a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). No anime a la policía a referirse a personas que no tienen nada que ver con las pandillas. Flexibiliza tu jornada laboral; los policías no tuvieron vacaciones”, escribió el departamento de policía en su cuenta oficial de twitter.



Según Marvin Reyes, secretario general del movimiento, el personal de la PNC estuvo 15 días sin licencia y pidió 48 horas de licencia para garantizar el descanso adecuado y la renovación de la misión de las pandillas de combate.



Reyes advirtió que el problema de las supuestas cuotas es aún más agudo en veredas como Cinquera, en el departamento de Cabañas, donde no hay pandillas pero aún requieren hasta 30 detenciones diarias.