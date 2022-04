Buenas expectativas de venta de productos típicos para la celebración de Semana Santa

Los huevos de Pascua más vendidos son los que pesan entre 100 y 250 gramos.

Expectativas de ventas de productos típicos Pascua de Resurrección son buenos para comerciantes y fabricantes, debido a las mayores oportunidades de reuniones familiares y celebraciones que existen hoy tras dos años de restricciones por la pandemia del coronavirus.

“La Pascua ha estado en una pandemia durante los últimos dos años, veo más gente este año. optimistaQuiero celebrar y creo que será importante para nosotros”, dijo el presidente de la Cámara de Confitería de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC). Néstor Reggiani.

Él dijo Semana Santa “en 2020 fue cero, tuvimos la suerte de estar abiertos, pero la gente no iba mucho, se vendía algo por delivery; el año pasado fue mucho más pronunciado que en 2020”.

“Este año esperamos que sea mejor que el año pasado”, agregó.

Señaló que las ventas en esta fecha “comienzan una semana antes”, cuando hay demanda de velas de donas y empanadas de Pascua, y que “hay más ventas los jueves, viernes, sábado y domingo”.

También el dueño de La Nueva Muguet, Reggiani, dijo que en esta ocasión “las fluctuaciones de costos rondaron el 60%, acompañadas de inflación” y en los precios de venta “vamos de la mano con esto, no se puede dar mucho más tampoco porque si no no está en venta’.

Hilo de 400 gramos comprado en el supermercado, que el año pasado costaba 350 pesos, este año 499 pesos.

Dijo que “la gente paga hoy mucho precio” y que “un huevo de Pascua hecho con chocolate de calidad francés o belga es el doble de bueno que un huevo hecho con baño de hojaldre”, explicó.

Respecto al precio de los huevos, dijo que los huevos hechos con baño de hojaldre rondan los 3.000 pesos el kilogramo, mientras que los huevos hechos con chocolate de calidad están entre 7.000 y 9.000 pesos el kilogramo.

Los huevos de pascua más vendidos son los que pesan entre 100 y 250 gramos, mientras que los huevos más grandes, de un kilo y más o trozos de chocolate, en algunos casos se compran para compartir en familia.

Un informe de la consultora Focus Market a través de Scanntech, basado en una encuesta a 670 puntos de venta de todo el país, arrojó que los huevos de Pascua son hasta un 89% más caros este año: en 2021, un huevo de chocolate con leche de 55 gramos se usó para costó 291 pesos y actualmente cuesta 550 pesos.

Un hilo de 400 gramos comprado en un supermercado que el año pasado costaba 350 pesos, este año 499 pesos, un aumento del 43%.

“El precio internacional del cacao ha subido de $2.350 a $2.600 y Argentina es importador neto de cacao. A eso se suma un fuerte incremento interanual de ingredientes como el azúcar, la leche o los emulsionantes”, dijo Damián. Di Pace, director de la consultora Focus Market.

Dentro del pescado, otro de los productos con mayor demanda en Semana Santa, que registró el mayor incremento interanual, es el filete de merluza con un incremento del 66%, pues el kilo hoy cuesta 899 pesos y el año pasado costaba 540 pesos.

Le sigue el pulpo con un incremento del 56%, hoy su precio es de 890 pesos el kilo y el año pasado costaba 570 pesos.

Miguel Calvete, presidente del Instituto para el Estudio del Consumo Masivo (Indecom), dijo a Télam que “respecto al año pasado”, hay un incremento interanual promedio de 87,6%, con pisos en 54% y techo de 146%. . “

“La caballa en conserva, el atún y en el caso de los derivados del cacao, junto con el pan, son los que más se han incrementado”, dijo.

El estudio se realizó en un total de 675 negocios minoristas y mayoristas, incluidos grandes supermercados, tiendas de autoservicio cercanas, pescaderías, fábricas de pasta, panaderías y confiterías en todo el país.