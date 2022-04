La puertorriqueña Kany García lleva la “Mesa para dos” a tres recitales locales

Cantante y compositora puertorriqueña. kany garcia traerá su último repertorio recopilado en disco “Mesa para dos” en los escenarios de Rosario, Córdoba y Buenos Aires el próximo año en junio.

Con cinco premios Grammy Es un honor que la artista miamense haya podido armar un elenco internacional en su séptimo título de estudio, incluyendo al argentino Nahuel Penisay además Leiva, Mon Laferte, Gusttavo Lima, Carlos Vives, Reik, Pedro Capó, Goyo, Catalina García, Carlos Rivera Y Camilo.

Kany García “Mesa para dos” VER VIDEO

En cuanto a la presencia de Pennisi en este plantel, García le dijo a Télam en junio de 2020 que “Tenía una fiesta y tenía en mi lista de invitados a un gran amigo al que quería mucho, y a la media noche alguien se me acercó y me preguntó por qué no lo invitaba… Eso me pasó a mí”.

“Soy muy fan de la música de Nahuel, lo quiero mucho y coincidimos muchas veces en momentos muy importantes de nuestras vidas. Grabó guitarras y voces en la canción y fue genial tenerlo de alguna manera, pero con un gran pesar en el corazón lo invité porque quiero que cantemos a dúo. Era como un aperitivo”añadió.

Ahora, en su tercera serie de actuaciones en el país, Kany podrá cumplir este papel junto a Pennisi dee se presentará el 2 de junio en el Teatro Broadway de Rosario; llega a Espacio Quality en Córdoba el sábado 4; y una noche después cantará en el Gran Rex de Buenos Aires.