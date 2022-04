Historia del proverbio: “El que espera desespera”

El que espera está desesperado

Arcipreste de Hita, en el siglo XIV, Fue uno de los primeros en encontrarlo en su “Libro de buen amor” o en las canciones: “Un mensaje que dura mucho tiempo destruye a muchos hombres”, denunció.

Trescientos años después, Miguel de Cervantes tranquilizó a Don Quijote haciéndole pensar: “Las cosas buenas siempre esperan”…

Ya en el siglo XIX Gustave Flaubert aconsejó al respecto: “Tienes que saber esperar cuando estás desesperado y caminar cuando estás esperando”… “Tienes que”, “Tienes que”, claro que es fácil decir “lo que tienes a, “lo que debes” en fin, a ver hasta donde puedes…

¿Aprender este dicho? ¡Cultiva la paciencia! “Perder la paciencia significa perder la batalla”, dijo Gandhi. ¡Y era pacifista!

A mediados del siglo XX, el gran irlandés Samuel Beckett revolucionó el teatro contemporáneo “Esperando a Godot.” Allí, Vladimir y Estragón, dos vagabundos, por así decirlo, esperan a alguien que nunca llegará; a veces con limba la paciencia, otras veces aparece la desesperación y se pelean… De vez en cuando Estragón dice: “Vamos”. Y Vladimir: “No podemos”. Y Estragón dijo: “¿Por qué?” Y Vladimir: “Porque estamos esperando a Godot”…

¡Ah!… Y si Godot no viene hoy, volverá mañana, y si no aparece mañana, volverá pasado mañana, y así sucesivamente… Godot es, por supuesto, un personaje que no aparece en el juego. No hay que dar ni medio paso para identificarse con Vladimir y Tarragon y esa espera fútil, así es por fin la vida, más o menos la desesperación…

Hace unos días, el humorista Tute dibujó a un hombre sentado, sus brazos rígidos mirando a un punto fijo, el globo decía: “Estoy esperando lo que esperaba que pasara”… La paciencia de este tipo en el dibujito. es envidiable…Llevo 38 minutos esperando el 15 y no llega¡Estoy desesperado, quiero suicidarme!…