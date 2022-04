Helado. Sus orígenes son muy antiguos. Algunos creen que fue inventado por los antiguos romanos, mezclando nieve con frutas y miel. Otros dicen que fueron los chinos y que fue Marco Polo quien lo llevó a Europa.

Pero no fue hasta el siglo XVII que el italiano Procopio inventó una máquina que homogeneizaba fruta, azúcar y hielo y obtenía un auténtico helado, muy similar al que consumimos hoy en día. Los heladeros italianos mantuvieron en secreto la preparación de los helados, y no fue hasta el siglo XVIII que las recetas de helados comenzaron a aparecer en los libros de cocina.

El helado es sin duda un postre popular en todas partes del mundo. Argentina consume alrededor de 6 litros de helado per cápita al año, y somos el noveno consumidor de helado en el mundo.

Antes se consumía solo en verano, hoy en día se consume todo el año y siempre en porciones más grandes. En otros años comíamos solo un vaso pequeño, ahora se requiere ¼ kg por persona y estas cantidades parecen aumentar con el tiempo.

Es un alimento que varía mucho en su composición nutricional dependiendo de los ingredientes. Los más calóricos son los de nata por la gran cantidad de grasas saturadas. Los menos energéticos son los elaborados a base de fruta, yogur, zumos y agua.

El helado es rico en calcio, aporta proteínas de alto valor biológico y contiene vitaminas: A, D, B2.

Por otro lado, debido a la baja temperatura, se debe añadir una gran cantidad de azúcar para que nuestra leche lo perciba dulce. Hoy, sin embargo, también es posible reducir la cantidad de azúcar debido a la existencia en el mercado de una amplia gama de edulcorantes no calóricos aptos para el consumo.

Como cualquier comida, tiene sus ventajas y desventajas.

Entre las desventajas: tiene una gran cantidad de azúcar refinada y un alto contenido de grasas saturadas. Para ellos, la moderación es siempre la clave para un consumo saludable de helados.

Los helados son los que menos Kcal aportan, oscilando entre 60 y 138 Kcal por cada 100 g, pero hay que tener en cuenta que son Kcal vacías, aportando únicamente energía pero no nutrientes. Por otro lado, los de base láctea, aunque aportan muchas kcal, tienen otros nutrientes como el calcio, las proteínas y la vitamina B2, que hacen del helado un alimento nutritivo.

Entre el 17 y el 48% de los helados son azúcares, pero no se absorben rápidamente, aunque son azúcares simples porque el contenido de grasas y proteínas hace que los niveles de glucosa en sangre no suban tan rápido como otros alimentos. Esto quiere decir que el helado no está prohibido para los diabéticos, pero como en todos los casos se trata de reducir la frecuencia y cantidad de consumo. Además, existen edulcorantes en el mercado, que también es importante tener en cuenta en una dieta baja en carbohidratos.

Por otro lado, la presencia de lactosa ayuda a absorber el calcio en el intestino. El calcio presente en esta dieta es fácilmente asimilable por el organismo ya que las proteínas, la vitamina D y la lactosa facilitan su absorción en el intestino.

Los helados de zumo o base agua contienen entre un 65 y un 75% de agua en su composición, por lo que son menos calóricos y, además, son otra forma de hidratación en los días de calor.

Para quienes no les gusta consumir leche o sus derivados, el helado es una buena opción para consumir calcio de calidad, especialmente en los períodos más críticos, como la niñez, la adolescencia, el embarazo, la posmenopausia, los adultos mayores. es una comida suave.

Por otro lado, y no menos importante, los helados provocan sensaciones agradables, reducen la ansiedad y el dolor. Según estudios recientes, la caseína (proteína de la leche) estaría involucrada en este proceso.

Aunque es muy difícil detectar un deterioro en la calidad del helado, existe una forma sencilla de saber si se ha roto la cadena de refrigeración: la cristalización. Si se ven pequeños cristales de hielo en la superficie del helado, significa que la cadena de enfriamiento se ha roto y probablemente se han desarrollado microorganismos patógenos.

El almacenamiento siempre debe realizarse a -18 °C durante no más de dos meses y nunca debe volver a congelarse después de la descongelación debido a la multiplicación de bacterias que se produce.

Luciana Galardo, Licenciada en Nutrición (MN 10.210-MP 5286).