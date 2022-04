Bernard Fowler desató una fiesta rockera en Vorterix

Fiesta de rock vigoroso en el Teatro Vorterix. (Foto por Julián Álvarez).

Bernard Fowler, corista histórico de The Rolling Stones, desató una enérgica fiesta rockera la noche de este lunes en el Teatro Vorterix del barrio Colegiales de Buenos Aires, que satisfizo con creces el deseo de los aficionados locales de disfrutar en vivo de los clásicos de los míticos británicos. la banda, pero sobresalió fundamentalmente en su forma magistral en varios aspectos del género.

Y es que aunque las expectativas previas estaban puestas en revivir al menos parte de la magia de la piedra con la presencia de un gran actor en su paseo, que fue superada con creces, el plato fuerte de la velada fue la monumental exhibición de rock que ofreció el neoyorquino. con una banda de músicos locales a quienes suelen acompañar en cada visita al país.

Y si bien el oído afinado podía darse cuenta de la lógica falta de horas de ensayo por el carácter improvisado de la actuación, los fluidos diálogos en un mismo lenguaje musical entre Fowler y la banda, que desembocaron en las monumentales actuaciones, pesaron más y marcaron el latido del corazón de la concierto. .

Fabián “Zorrito” Von Quintiero en el bajo, Pilo Gómez y Gaita Lattes en las guitarras, Nico Rafetta en los teclados y Carlos “Melena” Sánchez en la batería se hicieron cargo de la tarea; También permitió que Jimmy Ripo, Carce y la banda afro La Familia, los invitados del espectáculo, se sumaran y brillaran sin mayores inconvenientes.

Todo ello, por supuesto, tenía al propio Fowler como gran baterista, un cantante brillante, lleno de matices, pero siempre con un característico timbre negro; y el imponente frontman, dueño absoluto del podio, aunque decidió dejar el centro, virtud afilada tantos años de camino con Mick Jagger, el gran deán en estas materias.

“No vine a hacer el show, solo nos vamos a divertir”, advirtió el cantante una hora antes en una entrevista con Télam, en la que dijo que su presencia en el país se debió a trabajar en un disco de tango. y que el estudio lo llevó a investigar la invisibilidad Afrodescendientes en Argentina. Y eso es exactamente lo que sucedió el lunes por la noche.

Como gran invitado, la Fiesta Prometida tuvo buen rock, por supuesto, en la medida en que la velocidad que Fowler y la banda conseguían en los pasajes en los que interpretaban las canciones contenidas en sus discos en solitario eclipsaba a nivel musical las versiones pétreas, quizás el público más esperado que llenó.

“Mira, mira qué locura; mira, mira, qué emociones; esta noche toca Bernard y el año que viene tocan los Stones”, gritaba el público antes del espectáculo para demostrar lo que esperaba encontrar allí.

con el tiempo, En el pasaje principal de la presentación, Fowler tradujo algunas canciones de los Stones, como “You’ve Got Me Rocking” y “Tumbling Dice”, con composiciones propias, que giraron entre el hard rock racial patentado Living Color, el rhythm & blues, el boogie y reggae-s en honor a Bob Marley desde la transición con “Get Up, Stand Up”-.

La locura pétrea con la potencia rockera de sus propias canciones bastaría por sí sola para revivir la prometida fiesta, pero la llegada de los invitados y con ellos los grandes clásicos todavía subieron el tono.

El guitarrista Jimmy Rip, productor de Mick Jagger, quien ha estado activo en Argentina durante más de una década, le dio al escenario una mayor dimensión de piedra cuando se unió a “Miss You” y “Jumping Jack Flash”; Carca, por su parte, puso su guitarra en “The Jean Genie” de David Bowie. Antes de eso, sonó la canción “Rebel Rebel” del icónico artista británico, y luego fue “Heroes”.

Posteriormente, y tal vez como un gran ejemplo de la conexión entre la música rioplatense y el rock a través de sus raíces negras comunes, Fowler invitó a La Familia, un combo de argentinos con afrodescendientes que actuó como banda principal, en un concierto impulsado por tambores. versión de Sympathy For The Devil’.

El gran final fue Vorterix literalmente temblando al ritmo de “Satisfaction”, Jimmy Rip desató solos de guitarra afilados como navajas, Fowler al borde de las lágrimas por el amor de la audiencia y una sala llena con su deseo empoderado de ver una vez más. en vivo para “Sus Majestades Satánicas”.