Única pieza de plata rinde homenaje a Salt y Güemes a 200 años de su muerte

Una pieza que homenajea a Martín Miguel de Gúemes. Foto: Cornu Engue.

El renombrado platero y orfebre Pablo Pallarols, radicado en Salta hace siete años, elaboró ​​una singular empuñadura de plata con cuidados detalles en honor a la provincia norteña en la que eligió vivir y al general Martín Miguel de Güemes en el bicentenario de su natalicio. muerte.

“Esta es mi versión de Güemese, cuya peculiaridad es que no se conoce su verdadero rostro”, sino solo una aproximación, el artista explicó a Télamquien aseguró que se trataba de un “desafío” y que lo impulsaba la necesidad de respetar el “desconocimiento colectivo del pensamiento que tiene” el gaucho del héroe.

ese es el mango en el medio está repujado el rostro del General Güemscon cuidados detalles, bajo el escudo argentino y el año de la muerte del héroe gaucho, acaecida el 17 de junio de 1821 tras diez días de agonía.

“He dedicado nueve meses a este trabajo durante el año del bicentenario de la muerte del general”.

En el reverso se pueden ver las imágenes desaparecidas de la torre emblema de la Catedral San Francisco Menor, la capital de Salta, el escudo de armas de Salta, los gauchos de Güemes con guardabosques tradicionales y los estandartes y pendones que utilizaban. llevar en las batallas, entre otras cosas, peculiaridades.

La obra, que originalmente fue diseñada como el mango de un cuchillo, encierra una tapa decorativa, pero al final será un palo, que según el diseño será de madera de cebil colorado, el árbol bajo el cual sufrió y murió Güemes. Desfiladero de Horqueta.

“En los doscientos años que han pasado desde la muerte del general, llevo nueve meses trabajando en ello”, dijo Pallarols, al revelar que el papel lo obligó a organizar sus ideas.

Luego reveló que la criatura “tardó” mucho tiempo en esperar y madurar”.

“Algunos momentos, golpes, movimientos con un cincel me obligaron a cuestionar cosas que finalmente me llevaron a cuestiones de carácter más filosófico, moral, más estético”, dijo.

lo considero Es una obra “para quedarse en Salta”y argumentó que “lo más hermoso sería que alguien quisiera verlo, tuviera acceso a él, por ejemplo, en un museo o en algún lugar donde estuviera seguro, bien conservado y la gente lo apreciara”.

“Más que un homenaje a Güemes, es un homenaje a Salta, un lugar, una gente”, dijo.

Por otro lado, dijo que la música lo inspira en el trabajo, por lo que escucha algo diferente para cada pieza y “en el caso de Güemes, se impuso Wagner”.

Excepto, Afirmó que “tiene un aspecto de técnica oriental en el trato con la perspectiva”.basado en el punto de fuga de la escultura, y “algo renacentista”, un movimiento artístico que “deja de sorprenderme y atraerme”.

Resumió la obra como “un poco wagneriana, un poco renacentista y un poco oriental”.

Una pequeña historia

Pallarols, que heredó el oficio de su padre y de su tío Juan Carlos Pallarols, reconocida en el país por la producción de palos presidenciales y otras piezas históricases la séptima generación de plateros de la familia barcelonesa, que se instaló en el país a principios del siglo XX.

Nacido en Buenos Aires, creció en el taller de su padre y a los 14 años cuando cursaba el bachillerato, comenzó a hacer “apariciones en trabajos muy ligeros”.

Pablo Pallarols. Foto: Cornu Engue.

“Para poder integrarme a la profesión en el mundo realicé varias pruebas. En algunos no me sentía tan identificado como con otros. Otros eran expectativas de falsas esperanzas, fracasos comerciales o cosas que no me gustaban”. pero que yo creía que tenía que hacerlo”, dijo.

“Monté un pequeño taller con lo que necesito y estoy tratando de encontrar un buen tema y desarrollarlo”

En este sentido, ha señalado que “hoy, un poco más madura y madura, no tengo que lidiar con todos estos temas”, subrayando: “He montado un pequeño taller con lo que necesito, y me Estoy tratando de pensar en un buen tema y desarrollarlo”.

“Vine tres veces a Salta. La última vez en 2015 y desde entonces llevo siete años, pero antes de eso todavía estuve siete años: tres años en 1989 y cuatro en 2001”, explicó.

También aseguró que cuando comenzó a preguntar si lo que había traído era o no lo que él quería, también comenzó a notar que Salta “es un paisaje hermoso con un clima agradable, con cerros que conviven todos los días. , el lugar no está tan lleno de edificios “.

“Alguien que es un poco sensible no puede dejar de enamorarse de Salta”, dijo, y subrayó que “hay una energía que la gente no puede manejar con la conciencia. Este lugar debe tener magia, una razón muy profunda”.

Otro aspecto de su obra. se trata de formar a quienes estén interesados ​​en conocer el mundo de la orfebrería, y en ese sentido enfatizó que “siempre debe estar la escuela, porque más que un trabajo es como una misión”.

Pallarols recordó que “Salta tiene un origen platero”, que viene del descubrimiento de “abajo en el rico cerro Potosí” en Bolivia, cuando comenzó a comerciar con el metal y la plata, por lo que “se convirtió en ciudad de artesanos y en estaca de plateros”, que “habría tenido un museo de la plata”.

“Con este trozo quiero decir que hagas lo que hagas en la vida, si decides hacerlo bien y pones en ello tus predisposiciones, responsabilidades y compromiso decidido, puedes lograr resultados increíbles”, dijo.

Por otro lado, lo recordaba. en Salta “ya se sabe quién es Güemes”que “después de un largo período de silencio y ocultamiento, vuelve a ser como cualquier verdad que no puede ocultarse por mucho tiempo”.



“Regresará para ocupar el puesto que merece el gran héroe nacional, la altura de José de San Martín, Manuel Belgrano y Mariano Moreno y las grandes buenas intenciones que pudieron proyectar en su momento”, dijo.

Para Pallarols en Salta, además de “una relación política con Güemes, también hay una relación levemente religiosa”.

Su idea es estar atentos “a lo que sucede en estos días, cuando se acerca el homenaje por el bicentenario de la muerte de Gümes, que no se pudo realizar en junio del año pasado por la pandemia”, y concluyó: es muy especial para mí. ”