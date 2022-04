El exvicepresidente Glas ha sido puesto en libertad por orden de un juez

Jorge Glas fue liberado este domingo. Foto: AFP

El exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, fue puesto en libertad condicional este domingo, donde estuvo preso más de cuatro años por cargos de corrupción luego de que un juez le dictara una orden de hábeas corpus cuando aún no había cumplido su condena. entregado.



Glas, de 52 años, salió del penal de Latacunga, la capital de la central provincia de Cotopaxi, 108 kilómetros al sur de Quito, entre aplausos y gritos de sus seguidores.dijo el diario local El Comercio.



Salió vestido con traje azul oscuro y camisa blanca, perfectamente arreglado según el diario, y con un arete redondo en la oreja izquierda.



Después de conducir unos 300 metros, durante los cuales saludó a sus seguidores y se tomó fotos con ellos, subió al auto.



“Me he enfrentado a una justicia distorsionada, politizada, he sido condenada por la fuerza de las circunstancias, este es el nivel de persecución política que vive Ecuador”, dijo Glas. en un acto político realizado en la vía durante su traslado a Guayaquil, ciudad de la costa occidental de donde proviene.



Glas estuvo preso durante 1645 días hasta que el juez Javier Moscoso ordenó el sábado su “libertad inmediata” con una solución favorable al habeas corpus.



El municipio prohibió a Glas salir del país e impuso la obligación de presentarse una vez al mes en un juzgado de Guayaquil.



El abogado Edison Loaiza dijo a la prensa que interpuso el recurso por el “grave estado de salud” de Glas y porque corría peligro de muerte en el penal de Latacunga, informó la agencia AFP.



Este penal fue uno de los escenarios de las sangrientas masacres que dejaron cerca de 350 presos en diversas cárceles ecuatorianas desde febrero de 2021.



El gobierno quiere apelar contra la medida que permitió la libertad de Glas. Foto: Archivo



El gobierno del presidente Guillermo Las ha manifestado su “repudio judicial y oposición” a la decisión que permitió la liberación de Glas y dijo que apelaría la sentencia.



“Hemos interpuesto un recurso de apelación en el que nos oponemos al criterio emitido por el juez en el caso de hábeas corpus”, dijo en un comunicado del Servicio Nacional de Atención Integral a Adultos Privados (SNAI, despacho penitenciario), en el que aclaró . que “la apelación no posterga la pena”.



Glas fue vicepresidente del presidente Rafael Correy de 2013 a 2017 y fue reelegido el año pasado en una fórmula encabezada por Lenín Moreno, jefe de Estado en 2017-21.



A finales de 2017 fue destituido de su cargo y condenado por el cargo de aceptar sobornos de la constructora brasileña Kdyrecht, por lo que fue condenado a seis años de prisión.



También fue condenado a ocho años en su momento por pedir sobornos a empresarios a cambio de contratos con el Estado.



También fue condenado a ocho años en enero de 2021 por malversación de una concesión petrolera. Esta última sentencia aún no está firme porque se ha interpuesto recurso de apelación.



Ayer, cuando salió a la luz el veredicto a favor de Glas, Correa dijo en Twitter que “se empieza a desmoronar tanta injusticia” y vaticinó que “los verdaderos corruptos, empezando por Moren, pronto serán encarcelados”.



Correa vive en Bélgica y es requerido por la justicia ecuatoriana, que en abril de 2020 lo condenó a ocho años de prisión por el delito de cohecho.