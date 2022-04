“La pandemia logró la segunda mejor marca en exportaciones pesqueras”

Liberman señaló que durante 2021 se logró la segunda mejor marca en exportaciones pesqueras

El viceministro de Pesca, Carlos Liberman, destacó que la industria pesquera se ha consolidado en los últimos años, con sus exportaciones casi triplicando, de $700 millones en 2003 a $2.000 millones en 2021, en medio de una pandemia. coronavirus.

“En el año de la pandemia, como es 2021, se logró la segunda mejor marca en exportaciones pesqueras. Ha habido un esfuerzo importante por parte del Estado, sindicatos y empresas”. Liberman enfatizó.

Él lo notó “Argentina puede pescar de manera sustentable y exportar los volúmenes que exporta que son mayores a los de hace 20 años porque la pesca se maneja de manera sustentable”.

El funcionario estuvo el pasado miércoles y jueves en misión comercial en Brasil, junto al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y varias empresas pesqueras.

A continuación, las partes principales de la entrevista con Télam:

Télam: ¿Cuál es el resultado de la misión a Brasil?

Charles Libertyman: Trajimos lo que buscamos. En primer lugar, se desbloqueó la situación comercial de la merluza. Brasil ha cambiado su protocolo de control fronterizo en los últimos meses, ha ajustado sus criterios y procedimientos, y esta situación ha cambiado lo que ha sido el desarrollo normal del comercio bilateral durante años.

T.: ¿Cuál es el comercio de productos pesqueros con Brasil?

CL: Argentina tiene una tradición exportadora muy importante hacia Brasil. Con volúmenes de 80 millones de dólares ya veces un poco más. La mayor parte de esto se explica por las exportaciones de merluza. Con el cambio en el mecanismo de control, los contenedores con merluza, que era el principal producto de las exportaciones pesqueras al país, comenzaron a ser bloqueados en las fronteras.

T.: ¿Cuánto significa la exportación de merluza?

CL: Argentina exporta $ 250 millones al planeta merluza, de los cuales $ 80 millones van a Brasil. El cambio de Brasil en los mecanismos y protocolos de control comenzó a impedir el normal transporte de contenedores de merluza. Fue una circunstancia muy disruptiva en una relación donde las exportaciones de merluza eran trascendentales. Llevamos años exportando merluza a Brasil sin problemas sanitarios ni comerciales. Y también lo hacemos en Europa y Estados Unidos sin que se atasquen los contenedores. Hemos llegado a un acuerdo temporal por 60 días, que permitirá desbloquear la situación actual y volver al comercio normal. Ahora debemos llegar a un acuerdo sobre los criterios finales. Y el Senasa está empezando a trabajar en ello con su homólogo brasileño.

Argentina exporta $ 250 millones al planeta. Foto: Diego Izquierdo

T.: ¿Qué otro resultado se logró?

CL: Aprovechamos el éxito muy importante obtenido hace un año, que fue la remoción judicial de la barrera de acceso del camarón a Brasil. Hace once años, el poder judicial brasileño emitió una medida cautelar de prohibición de entrada, y fue el único mercado del mundo que lo hizo. La Justicia ha mencionado problemas de salud que ninguna otra autoridad en ninguna otra parte del planeta ha identificado o demostrado que impidan el acceso al camarón argentino, que ahora está ingresando sin restricciones a los mercados más importantes. Exportamos a Japón, Estados Unidos, España, Italia.

T .: ¿Y cuál fue el progreso allí?

CL: Era hora de asegurar que, al permitir el acceso, nuestras empresas tuvieran un mayor nivel de penetración en el mercado brasileño. Que se sentaron a armar tratos con los principales jugadores brasileños, y pasó. Las empresas lograron captar nuevos clientes en Brasil, algunas realizaron nuevas ventas a nuevos clientes, otras iniciaron el proceso de captación y otras lograron contactos y ofertas. Todo resultó muy beneficioso, porque las ventas no se habrían producido sin una misión comercial.

T.: ¿Cuál es la situación en la industria pesquera?

CL: El año pasado exportamos $2.000 millones, en medio de una pandemia que afectó especialmente a los pesqueros. Cualquier síntoma que los manifestara los hacía regresar automáticamente a tierra firme y se perdía la oportunidad de seguir trabajando. Por ello, lograr el segundo mejor récord de la historia significa reconocer los enormes méritos tanto del sector empresarial como de los trabajadores, pues el Estado nación, los sindicatos y las cámaras de comercio han realizado esfuerzos con resultados sorprendentes. Argentina puede pescar de manera sustentable y exportar los volúmenes que exporta que son mayores a los de hace 20 años porque la pesquería se maneja de manera sustentable.

T .: ¿Se sigue manteniendo esta sostenibilidad para proyectos como la exploración de hidrocarburos en alta mar?

CL: En el país se realizan desde hace muchos años estudios sísmicos, que son mecanismos para determinar si pueden ser o no hidrocarburos. Es importante aclarar que la zona donde actualmente se realizan los estudios se encuentra a más de 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata. Si no se encuentran recursos pesqueros en la zona, el riesgo es mínimo. Aunque los recursos varían, la zona tiene una presencia muy baja de poblaciones de peces. Y hay una época del año en que es casi cero. A partir de esto es posible definir el momento en que se podría o no realizar la sísmica. Los sindicatos de marineros y capitanes no se oponen a este proyecto porque saben que no van a pescar en la zona. No hay pesca en la zona en cuestión porque no hay recursos pesqueros durante las temporadas altas.