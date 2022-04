Histórico corista de los Rolling Stones grabará disco de tango que no grabó Gardel

Bernard Fowler, corista de Rollings, resuelve ahora la asignatura pendiente de Gardel (Foto: Pepe Mateos)

bernardo cazadorintérprete quien ha sido el corista de The Rolling Stones desde 1988se encuentra trabajando en el históricamente primer disco de tango cantado en inglés junto a una orquesta típica, proyecto que lo llevó a adentrarse en la historia del género y sus raíces negras.



Para ello, la cantante neoyorquina se asoció con un músico local Pilo Gómezquien, como plus al gran trabajo de investigación realizado sobre la motorización de este disco, se propuso realizar un documental sobre el proceso de producción, tarea que recayó en manos de un director armenio. Sareen Hairabediansegún el mismo cantante en diálogo con Télam.



Sucede La simple idea que surgió en medio del viaje de Fowler a Montevideo tomó un giro inesperado cuando el artista y su socio local comenzaron a explorar el tema. y ponerse en contacto con varias asociaciones relacionadas que podrían proporcionar información.



Por un lado, al estudiar las raíces negras del tango, el cantante descubrió el proceso de invisibilidad que aqueja a la comunidad afro en Argentina; mientras Pilo Gómez se enteró que el propio Gardel estaba planeando un disco similar al momento de su muerte, según la Asociación del Tango Argentino, con la que se reunió para probar cómo se llevaría a cabo el proyecto.



“Trabajamos con los mejores músicos de tango. Es un tango tradicional, con una orquesta típica, pero con mi estilo, con mis vibraciones. He escuchado a muchos cantores de tango para tener una idea de cómo abordarlo, pero debo tener cuidado de mantener “No soy bueno en lo que escucho. Soy bueno imitando, así que trato de obtener la información que necesito y descarto el resto”, explicó Fowler a la agencia. , dando detalles de su proyecto.



A pesar del estricto secreto que se mantiene en torno a esta obra, Télam pudo acceder a la versión con anticipación. “El día que me ames”¿Dónde están los arreglos para Ramiro Boero -productor del tercer álbum en cuestión-; pero básicamente una combinación perfecta de voz y melodías inglesas con una orquesta típica, que permite un nuevo enfoque, pero sin perder la esencia del género.



“No queríamos hacer algo forzado. Es clásico, pero también es nuevo porque tiene su voz, su estilo. No necesita imitar a ningún cantante famoso, y eso es lo más interesante del proyecto”.comentó Pilo Gómez con entusiasmo.



Allí también jugó un papel clave. Braulio Flores, escritor residente en Nueva York, padre sajón y madre puertorriqueña, quien adaptó los textos al inglés. con el reto de mantener su peso poético.



Otra certeza que rodea al disco es que hay una canción de Charly García adaptada para este formato, y aunque el cantante de The Rolling Stones no quiso revelar de qué se trataba, dejó como pista que era una canción que ambos hicieron. juntos en sus vidas.



Como recordó Fowler, La idea de embarcarse en un tango surgió durante un viaje a Montevideo para grabar un tema con Rubén Rada y Lobo Núñez para la segunda parte de su exitoso disco solista “Inside Out”.



“La gente que me conoce sabe que todavía estoy tratando de hacer otra cosa. Y yo estaba caminando por Montevideo preguntándome cómo siempre hago ‘¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer?’, miré al río y de repente pensé: “No me pregunten por qué, solo pensé que podía hacer un disco de tango”, dijo.



Continuó: “Tan pronto como pude, llamé a mi amigo Pila y le dije que quería hacer un disco de tango. ‘Ya lo hablamos’, me dijo. Me recordó que lo había mencionado hace unos cinco años. hace. … pero! ¡Nunca lo hicimos!



El lanzamiento proporcionó datos reveladores tanto para Fowler como para Pilo Gómez, como reconocieron ambos artistas.



“La última vez que estuve aquí, estaba caminando por Palermo y me preguntaba por qué no veo más gente como yo, porque Brasil y Uruguay están cerca, pero no veo mucho aquí”.Dijo, señalando el color de su piel.



Y continuó: “Entonces entré en internet y me enteré que había una compañía argentina de afrodescendientes. Me contacté e intercambiamos información que me dejó completamente fuera del tango, porque me llevó a profundizar más en este tema y en el ‘yo no Creo que los propios argentinos conocen la historia del pueblo africano en la Argentina”.



Por eso, la cantante se mostró emocionada con la oportunidad de mostrar en el documental a familias afro que viven en el campo y conocer sus historias. “Hace tiempo que son invisibles y este proyecto es para ellos”Fowler dijo.



En el caso del músico local, se sorprendió al reunirse con la Asociación Argentina de Tango para preguntar cómo el hecho de que la grabación estuviera hecha en inglés por un cantante podía encajar con los puristas del género. nacido en Nueva York.



“Le mostré a la gente más ortodoxa del tango unos maquetas que grabamos con los músicos de aquí y a los que Bernard les prestó la voz en Los Ángeles, y se emocionaron mucho. Me dijeron que era un disco de tango que Gardel no podía grabar, que fue el siguiente. “No aguantó porque murió en el accidente. Lo escucharon y se volvieron locos”, dijo Pilo Gómez.



“Cuando Pilo me dijo que nunca antes se había grabado un tango en inglés, quise hacerlo aún más”. Fowler se animó.



Aunque el disco avanza, nadie se ha atrevido a dar una fecha exacta de cuándo estará listo, y hasta el momento solo hay cuatro canciones y 21 más en trámite, con la intención de eliminar la lista final. a diez



Me gusta la versión “El día que me ames” fue lo único que Fowler y Gómez acordaron mostrartambién adelantó, como para darle una dimensión al resultado final, que en medio de su hospitalización por una quemadura en la pierna de Charly García, escuchó el teléfono, cómo quedó la lectura que se hizo en su canción, y se conmovió hasta las lágrimas.



“Lo llamé al hospital, le puse una canción para que la escuchara y su compañero Mecha me dijo que Charly estaba llorando. ¡Y Charly García no suele llorar! Como me explicó”, relataron los Rolling Stones. muchacha.



Mientras Fowler equilibra la apretada agenda del legendario grupo inglés para completar su propio proyecto, que debería estar terminado a finales de este año, ha establecido claramente los objetivos de la empresa.



“Este disco es para todas las bandas afro que se han vuelto invisibles. Queremos darle más colores a la Argentina. Su historia es hermosa, su cultura es hermosa, su música es hermosa, solo le damos un poco más de colores”, advirtió.