Edgardo Esteban: “Restaurar mi documental es como empezar a cumplir un disco de mi vida”

Edgardo Esteban quiere donar los documentos obtenidos al Museo Malvín.

El director del Museo Malvín e Islas del Atlántico Sur y veterano de guerra Edgard Esteban La policía británica obtuvo su certificado de soldado y un rollo de fotografías.entre otros artículos, que fueron subastados en la plataforma de comercio web eBay en Londres.

“Esta es una noticia importante para mí, hoy creo que todavía estoy encontrando las piezas para complementar el álbum, el álbum de mi vida”.. Creo que estoy muy cerca de lograr mi objetivo y cumplir mi disco con mi historia y poder disfrutarlo en la vida, es muy bueno”, dijo Esteban Télamu.

El funcionario, periodista y autor del libro “Iluminados por el Fuego” compartió a través de sus redes sociales una fotografía de bienes encontrados en la capital inglesa con una leyenda: “Hoy renuevo parte de mi historia. Viva la vida. #MalvinasNosUne”.

TODO VUELVE A SU LUGAR

Un año y medio después de exigir su devolución, la policía británica encontró mi documento militar y dos fotografías que me pertenecen. Han pasado cuarenta años y ahora vuelven a mis manos.

Hoy estoy renovando parte de mi historia.

Vive la vida.#MalvinasNosUne pic.twitter.com/3a5qYU21iL -Edgardo Esteban (@EstebanEdgardo) 7 de abril de 2022

“Esas fotos y ese documento me lo incautaron cuando me llevaron al barco británico Canberra hace más de 40 años… Claro, dices 40 años y parece que fue ayer, pero hace mucho que no intento descuartizar”. .” armamos el rompecabezas y coincido en que solo tenía dos o tres fotos, un carnet militar, unas letras y unos cordones y una cinta por seguridad”, recordó.

Él El 31 de marzo del año pasado, Esteban presentó una denuncia penal en Londres para intentar recuperar su cédula militar de soldado.el cual fue robado hace más de 40 años cuando fue capturado y abordado en el barco británico SS Canberra, en 1982, al finalizar la guerra.

En esa ocasión, Esteban interpuso una denuncia contra titulares ilegales de su licencia militar, subastada en julio de 2020 en la plataforma Ebay, bajo la ley británica y la Convención Internacional de Ginebra sobre Prisioneros de Guerra.

“Estos artículos se vendieron en una subasta en Londres en 2020, hace más de 17 meses, y gracias al periodista que me dio el informe, comenzamos a rastrear a dónde fue a parar el documento y otras cosas. son parte de mi identidad. Fue algo que no coincidió, porque fue mi identidad la que se vendió en esa subasta”, dijo el ex luchador.

Dijo: “El tiempo ha estado tranquilo por mucho tiempo, hasta ahora, hace unos días, nos han dicho que van a ir a la casa del comprador de mi documento y otros elementos con miembros británicos. policía un Nos dijeron que el lunes tendrían todo en la embajada argentina en Londres”.

Cuando se le preguntó cuándo esperaba encontrarse con estas cosas, Esteban dijo: “Él no sabe cómo será el encuentro con estas cosas, Son parte de lo que quiero dejar cuando me vaya del Museo Malvinas, como un testimonio más, una historia de vida”.

Documentos subastados en Internet.

“De esas experiencias de vida que merecen tener documentos y otras cosas“, agregó.

Esteban dijo al respecto: “Estoy viviendo un cruce, un puente, todavía me conmueve esta noticia, que es una experiencia nueva. Este es un capítulo más de la historia que digo todos los días: ya está… se acabó”. … pero son cosas que pasan y vuelven a pasar, como siempre está viva la historia de Malvinas, siempre pasan cosas que me reabren la memoria, esas cosas de la vida que ahí están escondidas, guardadas y de repente con noticias como esta, florecen mi piel y “Es como si Malvina nunca me dejara, siempre está ahí”, admitió entusiasmado.

– Télam: Y a solo unos días del 40 aniversario de la guerra en el Atlántico Sur…

– Edgardo Esteban: Sí, es como dar pasos para cerrar historias de vida, he cerrado mis heridas y me he reencontrado con los diferentes caminos que he vivido. Y fue como escuchar la noticia, algo muy conmovedor. Sobre todo para los argentinos que tenemos una historia fuerte con una identidad y con sus desaparecidos y nietos… es un documento, es una foto en papel, es un símbolo… pero para mí no es nada secundario. Porque nadie tiene derecho a vender pertenencias personales, y mucho menos identidades, sin el permiso de esa persona. Y mucho menos con identidad. Y que pueda reaparecer con las fotos que siempre supe que estaban ahí, espero que esas fotos también sean parte del encuentro con esa parte de mi historia que no terminé. Es como cuando éramos pequeños, juntábamos pegatinas y decíamos ‘Necesitamos dos pegatinas para completar el álbum’. Bueno, lo mismo. Creo que estoy muy cerca de lograr el objetivo y cumplir mi disco con mi historia y poder disfrutarlo en la vida es muy bueno”.