Candidatos descendientes de la votación ya han hablado entre Le Pen y Macron

Mélenchon no apoyará a ningún candidato a votar. Foto: AFP



Al contrario de lo que sucedió en 2002, cuando todos los partidos pidieron votar a favor del conservador Jacques Chirac y en contra del candidato de extrema derecha Jean-Marie Le Pen -el padre de la Marina-, el llamado “Frente Republicano” no se reprodujo. . Veinte años después, en un país donde los partidos tradicionales de gobierno -el Partido Socialista del expresidente Francois Hollande y los Republicanos Conservadores (LR) del expresidente Nicolas Sarkozy- han sufrido las peores derrotas electorales.



Solo dos candidatos llamaron a sus bases a votar claramente por Macron y “contra la extrema derecha” de Marine Le Pen: la socialista Anne Hidalgo (1,8% de los votos preliminares) y el ecologista Yannick Jadot (4,5%).



En tanto, el comunista Fabien Roussel (2,4%) llamó a “evitar que la señora Le Pen tome el poder” y llamó a “todos los franceses a usar la única boleta que tienen disponible para derrotarla en la segunda vuelta”, según publicó el diario Le Monde.



candidato de LR, Valerie Pécresse también anunció que votaría “conscientemente” por Macron “para evitar que Marine Le Pen llegue al poder”.pero debido a la división interna que sufre su partido entre radicales y moderados, no dio a sus votantes ninguna instrucción para votar.



Su colega en el primer ministro, Éric Ciotti, que representa al ala radical de los conservadores, dijo en una votación que “no votaría por Macron” y no dio consigna electoral.



Éric Zemmour llamó a votar por Le Pen. Foto: AFP



Candidato a la izquierda y tercero en esta primera vuelta (21,1%) Jean-Luc Mélenchon, cuyos votantes serán clave para definir la segunda vuelta, instó a sus tropas a no “dar un solo voto a Le Pen”, aunque sin pedir el voto a Macron, en un intento de expresar su distanciamiento del presidente. .



“Depende de ustedes cómo actúan… Sabemos por quién nunca deberíamos votar”, le dijo a la multitud.



El candidato anticapitalista hizo algo similar Philippe Poutou (0,8%), que tampoco dijo por quién votar, pero pidió que no le dé a la extrema derecha “ni un solo voto”. Por su parte, la segunda candidata anticapitalista, Nathalie Arthaud (0,6%), decidió no comentar al respecto.



No sorprende, periodista y candidato de extrema derecha Éric Zemmour (7%) pidió votar a favor de Le Pen“Tengo muchos desacuerdos con Marine Le Pen. Pero se enfrentan a un hombre que ha traído a 2 millones de inmigrantes que nunca han mencionado el tema de la identidad. No seré un mal oponente”, dijo a sus seguidores.



Asimismo, el candidato nacionalista Nicolas Dupont-Aignan (2,1%), quien ya expresó su apoyo en la votación de 2017, en la que la líder de la Asociación Nacional fue derrotada por dos tercios de los votos.