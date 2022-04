“Hay que crear las condiciones para que no vuelva un gobierno neoliberal”

Foto: Candelaria Lagos

El exministro de Defensa Agustín Rossi instó este sábado a la coalición gobernante Frente de Todos (FdT) a “crear las condiciones para que el gobierno neoliberal no regrese a la Argentina en 2023” porque sería “catastrófico” para el país. Pensaron que Mauricio Macri “necesitaba el caos para volver porque nadie olvidará su terrible gobierno”.

Así lo afirmó en entrevista con Télam, antes de un encuentro en Rosario organizado por un grupo encabezado por La Corriente, al que asisten cuatro ministros del Gabinete Albert Fernández y otros funcionarios que debatirán -junto a pensadores nacionales y populares- el presente y el futuro de Argentina, en un encuentro que busca “generar una movilización de la base militante”.

En diálogo con el organismo, el exministro, quien dejó el cargo el año pasado por tensiones internas por su candidatura a Senador Nacional por Santa Fe y quien ha reelecto a la presidenta, consideró que “hay todas las opciones, la FdT viene con potencial electoral y expectativas positivas en 2023” y dijo que “depende de lo que hagamos durante estos 20 meses de trámite”.

“Debemos generar las condiciones para que un gobierno neoliberal no regrese a la Argentina en 2023, porque eso sería lo más catastrófico para el país. Tenemos la ventaja de ir a un enfrentamiento con otro espacio político que estaba en el cargo”, dijo. agregado. no hace 20 años, no hace el último siglo, sino hace cuatro años”, dijo en relación a la Junta por el Cambio (JxC), la principal red opositora.

En ese sentido, consideró que el oficialismo tendría la oportunidad de “expresarse y confrontar gerencia con gerencia, y cuando eso suceda, los beneficios a favor de la FdT serán notorios”.

Pues las fotos de Rossi, que Macri publicó esta semana en sus redes sociales acompañado del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, “nos llevarán a los peores momentos de la Argentina y deberían hacer pensar a los miembros de la FdT en ver realmente a quién enfrentaremos en las próximas elecciones. ?

“Esto es un peligro. Esto es a lo que no tiene que volver la Argentina, el presidente que ha endeudado irresponsablemente al país”. “Los que gobiernan con indiferencia, sin ningún compromiso social con los argentinos, no tienen por qué volver a gobernar el país”. Dijo el expresidente del bloque de diputados del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner.

En ese sentido, el dirigente santafesino dijo que “está claro que Macri necesita que vuelva el caos, porque nadie olvidará el pésimo gobierno que llevó a cabo durante sus cuatro años de gestión”, y aseguró que “los medios de oposición seguramente alentarán la situación caótica”.

“Esto no va a pasar en Argentina porque hay variables macroeconómicas controladas y porque hay indicadores positivos en el país”, dijo el exfuncionario nacional, quien señaló que “tendremos una balanza comercial favorable en este primer trimestre, hay crecimiento en recaudaciones, lo que significa que el Estado cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a sus responsabilidades”.

Rossi sostuvo que “hoy la realidad nos brinda datos alentadores y cosas para trabajar”, y en ese sentido consideró que el Gobierno nacional debe “olvidarse de los problemas que rodean la vida política, incluidas las tensiones internas dentro del oficialismo”.

“Se ha puesto demasiada energía en el debate sobre el acuerdo con el FMI porque el fondo no es la causa sino el resultado de las políticas neoliberales”, dijo, y agregó que “cuatro años de neoliberalismo con Macri en el FMI pobreza, pobreza alta y el proceso de desindustrialización del país”.

En ese contexto, el dirigente santafesino sostuvo que “el gobierno tiene 20 meses para dedicarse a la gestión a tiempo completo”, y agregó: “Debe olvidarse del resto de los problemas que rodean la vida política, incluidas las tensiones internas, y comunicar todos los datos, que sean positivas, y hacerlo con compañeros que tengan responsabilidades de liderazgo”.

Entre las cifras económicas alentadoras, dijo: “Hemos reducido el desempleo al 7%, mientras que en los cuatro años de la administración Macri nunca ha estado por debajo de ese número. También hemos reducido la pobreza y la pobreza. El crecimiento económico creció un 10,3% en 2021. Mejorar la distribución del ingreso medida por el coeficiente de Gini.”

“Esto demuestra que las políticas activas que se han impulsado en materia económica, el fortalecimiento industrial y el desarrollo productivo, y la sustitución de importaciones, comienzan a dar resultados alentadores”, dijo.

Como contrapartida, Rossi reconoció que “hace tres semanas asistimos a una alta inflación, lo que confirma que la economía argentina está en un proceso de alta inflación e indexación” y señaló que esta situación “se verá afectada por la inflación, y agregó que en el mundo debido al contexto internacional derivado del conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

“El gobierno debe aplicar una batería de medidas para frenar este proceso, sabiendo que no hay una medida que aborde la inflación de la noche a la mañana, sino que es un proceso continuo”, dijo.

Sin embargo, destacó que “las expectativas de devaluación, que siempre ha sido una de las principales tensiones en la política inflacionaria, se alejan del acuerdo con el FMI”, y mencionó reducir la brecha entre oficial y paralelo (de 120% en enero de este semana al 75). %).